Netflix se niega a retirar el especial de Russell Brand con chistes sexuales explícitos tras su condena por violación - CONTACTO

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Russell Brand ha sido condenado esta semana a diez años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres delitos de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. Y a pesar de esta pena, y de las peticiones para su eliminación, Netflix seguirá manteniendo en su catálogo Re: Birth, un especial del actor y cómico filmado en 2018 en el que hace diversas bromas explícitas y groseras de caracter sexual.

La decisión de mantener el especial grabado con público en Londres y donde Brand hace referencia a sus experiencias sexuales al hablar sobre las dificultades que tuvo para concebir a su primer hijo junto a su esposa, Laura Brand, en la plataforma se ha tomado después de que Netflix valorara internamente la posibilidad de retirarlo.

"Damos prioridad a la libertad de elección y al control de nuestros usuarios: la libertad de ver lo que quieran, como quieran y cuando quieran, con recomendaciones y valoraciones que les ayuden a tomar esas decisiones", expresó un portavoz de Netflix, tal y como informa Deadline.

"No he sido precisamente moderado con el esperma. Lo he ido regalando como si fuera confeti pegajoso", soltaba Brand en un momento del monólogo. "El verdadero milagro es que a uno de ellos se le haya permitido germinar en lugar de desperdiciarse en las pestañas de una desconocida", continuó el cómico.

Brand también bromeó sobre el nacimiento de su hija cuando dijo que "no hay nada como ver cómo una vagina sale de otra para replantearte tu actitud hacia las personas que tienen vagina".

Finalmente, el especial, grabado ante el público del Hackney Empire, en el este de Londres, continuará disponible en el catálogo del servicio de streaming, aunque la plataforma ha decidido limitar su visibilidad.

De este modo, dejará de aparecer en las recomendaciones personalizadas y tampoco podrá localizarse mediante el buscador al introducir el nombre del cómico. Sin embargo, seguirá accesible mediante búsquedas más generales, como "comedia británica".

NETFLIX YA SE NEGÓ A RETIRAR OTROS PROGRAMAS DE ARTISTAS CONTROVERTIDOS

En este punto, vale la pena señalar que Netflix mantiene un criterio bastante restrictivo a la hora de retirar contenidos de su catálogo. La plataforma ya defendió anteriormente su decisión de mantener los especiales de Dave Chappelle, pese a las críticas por sus comentarios sobre los derechos de las personas transgénero.

De hecho, en 2022, la compañía también se negó a retirar el especial His Dark Material, de Jimmy Carr, a pesar de las peticiones surgidas tras la polémica generada por un chiste considerado ofensivo hacia el pueblo gitano, romaní e itinerante. Por otra parte, la sentencia de Brand fue dictada por el juez Joel Bennathan en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de que un jurado declarase culpable al actor británico el pasado jueves.

Durante la lectura de la sentencia, Bennathan calificó al actor de cintas como Paso de ti de "depredador sexual" y señaló que creía que "la fama significaba que podías actuar como quisieras, cuando quisieras, sin las limitaciones de las normas por las que se rigen las personas decentes". Además, quiso reconocer la "determinación y valentía" de las mujeres que denunciaron al cómico y recordar que, independientemente de cómo vistan, adónde vayan o qué beban, las mujeres siempre tienen derecho a negarse y a reclamar justicia ante los tribunales cuando se producen agresiones sexuales sin su consentimiento.

Brand deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión, equivalentes a siete años, antes de pasar a libertad condicional. El jurado también lo consideró responsable de tres agresiones sexuales contra una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, una empleada de Capital Radio en 2005 y una trabajadora de Channel 4 durante una grabación en 2009.