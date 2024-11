MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

La nueva película en solitario del Spider-Man de Tom Holland es sin duda uno de los proyectos que más expectación despiertan dentro del cine de superhéroes. No en vano, son constantes las filtraciones sobre la película que ya está en fase de preproducción. Ahora, una nueva información podría haber revelado no solo el título oficial del filme, sino también las líneas maestras de su trama y parte de su elenco.

Se trata de una lista publicada por Production Weekly, que ha revelado que el título del filme será Spider-Man: A Brand New Day , título homónimo de la serie de comics publiada por Marvel de enero a julio de 2008, y que Andrew Garfield, Robert Downey Jr. y Michael Keaton formarán parte del elenco.

Además, la publicación también está acompañada de una sinopsis de la película: "Tras los acontecimientos de Doomsday, Peter Parker está decidido a llevar una vida normal y centrarse en la universidad, alejándose de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, la paz dura poco cuando surge una nueva amenaza mortal que pone en peligro a sus amigos y obliga a Peter a reconsiderar su promesa. Con más en juego que nunca, Peter regresa a regañadientes a su identidad de Spider-Man y se encuentra formando equipo con un aliado improbable para proteger a sus seres queridos".

Spider-Man: Brand new day will be the title for the next Spider-Man movie..it looks like Andrew may be making a return, but not Tobey pic.twitter.com/VO5ctDPzdo — 4K Spider-Man Shots (@4KSpideyShots) October 31, 2024

Esta sinopsis, lejos de ser oficial, sí que cuadra con la fecha de estreno de la cinta, ubicada entre Doomsday y Secret Wars. De hecho, a estas alturas lo único que está confirmado en Spider-Man 4 hasta ahora, además de la presencia de Holland como protagonista, es que estará dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos que toma el relevo de Jon Watts que dirigió las tres entregas anteriores, que contará con guión de Chris McKenna y Erik Sommers y que la fecha de estreno está fijada para el 26 de julio de 2026.

La película llegará así después del estreno de Vengadores: Doomsday, donde se espera que Peter Parker tenga una presencia destacada, y antes del lanzamiento de Vengadores: Secret Wars, que llegará en mayo de 2027, ambas estarán dirigidas por Anthony y Joe Russo, los cineastas responsables de Vengadores: Infinty War y Vengadores: Endgame que regresan al UCM. Lo hacen trayendo de vuelta también a otro icono de la franquicia, Robert Downey Jr. que regresará pero no como Iron Man/Tony Stark, sino como el villano Doctor Doom.