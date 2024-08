Robert Downey Jr. revela los secretos de su regreso a Marvel y confirma el nombre real de su nuevo personaje

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Una de las grandes sorpresas (y para muchos, la mayor) de la pasada Comic-Con de San Diego fue el anuncio de que Robert Downey Jr. regresaría al Universo Cinematográfico Marvel, pero no como Iron Man/Tony Stark, sino como Doctor Doom, el nuevo gran villano de la franquicia. Ahora, el actor ha roto su silencio sobre su fichaje, explicando cómo se gestó y confirmando el nombre real que tendrá su personaje.

"Susan y yo estábamos sentados con Feige en un momento dado y él dijo: 'Se me ocurre que si volvieras...' y Susan dijo: 'Espera, espera, ¿volver como qué?'", ha recordado Downey Jr. en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Luego, con el tiempo, ambos nos dimos cuenta de que era otra cosa que refutaba cualquier duda que alguien pudiera tener sobre ese tipo, un pensador creativo muy sofisticado, sobre cómo no retroceder, cómo no defraudar las expectativas, cómo seguir superándolas...", explicó el intérprete, hablando sobre el CEO de Marvel Studios.

"Y mencionó a Victor Von Doom. Busqué a este personaje y me quedé como, 'Guau'. Más tarde, Kevin dice: 'Vamos a presentar a Victor Von Doom. Hagámoslo bien'", reveló. Según estas declaraciones, no parece que Feige estuviese interesado en que Downey Jr. retomase el papel que interpretó por 11 años a través de otra versión de Tony Stark. Es decir, que Victor Von Doom será un nuevo personaje de pleno derecho y no una variante malvada de Tony Stark venida de otra realidad, como muchos habían especulado.

Y es que, siendo tan reciente el anuncio del fichaje de Downey Jr. es poco lo que se ha revelado sobre su personaje, por lo que, de momento, más que certezas, hay teorías. Las últimas filtraciones señalan que el nuevo villano vendrá del universo de The Fantastic Four: First Steps, la cinta de Matt Shakman, que llegará a los cines el 25 de julio de 2025.

Lo que está claro es que, independientemente de que haga su primera aparición antes, el Doctor Doom de Downey Jr. tendrá un papel clave en las próximas entregas de Vengadores, Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines en mayo de 2026 y Vengadores: Secret Wars, que lo hará en mayo de 2027.

Por otro lado, el intérprete ganador de un Oscar sí volverá a enfundarse el traje del hombre de acero, pero no para una serie o película sino en dos nuevas atracciones del parque de Disneyland en Anaheim, California: Stark Flight Lab y Avengers Infinity Defense. "Tuve el instinto de que quería ir a Bob Iger y tenía una idea fuera del Universo Cinematográfico de cómo podría ser útil para lo que está pasando en los Parques", ha explicado el actor al respecto.