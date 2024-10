Andrew Garfield calienta su regreso en Spider-Man 4: "Las suposiciones no son infundadas"

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man 4 es uno de los proyectos de superhéroes más esperados de los próximos años. Gran parte de ese mérito se lo debe a No Way Home, el filme previo de la saga, que reunió a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield formando equipo en una aventura multiversal. Ahora, es este último quien aborda los rumores que aseguran que su regreso como Peter Parker no quedará en algo anecdótico, sino que tanto Sony como Marvel Studios tienen planes más grandes para él.

En una reciente entrevista con Josh Horowitz, con motivo de la promoción de su próxima película, Vivir el momento, inevitablemente surgió la pregunta sobre su regreso como el trepamuros en la cuarta entrega. Ante esto, Garfield logró sortear hábilmente la cuestión: "Sí, por supuesto, tus suposiciones no son infundadas. Si yo estuviese en tu posición, me puedo imaginar diciendo: 'Sí, probablemente haya tenido algunas conversaciones'".

"Esto parece un poco ilegal, una especie de tráfico de información privilegiada. No importa lo que diga, podría ser considerado responsable de ello y voy a negarme a hacer comentarios", afirmó el intérprete con cautela para no revelar información confidencial que pueda comprometerle.

Ladies and gentlemen, the werewolf is back! Please enjoy me grilling Andrew Garfield on the future of his Spider-Man and him doing the dance.



Our full hourlong chat: https://t.co/XnT3apaOoz pic.twitter.com/p22w42jksq — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) October 10, 2024

El hecho de que el actor haga énfasis en las restricciones que pueda tener sobre revelar ciertos aspectos de su regreso sugiere que las conversaciones a las que el entrevistador se refiere verdaderamente se han producido, por lo que el regreso de Garfield podría estar cada vez más cerca.

Venom: El último baile, la tercera entrega del simbionte, presentará a Knull, uno de los grandes villanos de las grapas. Kelly Marcel, la directora del filme, ha afirmado que este antagonista "no es de usar y tirar", por lo que su recorrido en la gran pantalla apunta a ocupar más de un único largometraje.

Las últimas informaciones aseguran que el trío de trepamuros de No Way Home sumará a Tom Hardy a su equipo en Spider-Man 4 para hacer frente a esta nueva amenaza, el Rey de Negro. No obstante, los planes de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, con el actor que dio vida al hombre araña en las dos cintas de The Amazing Spider-Man parecen ser más ambiciosos. Recientes rumores sugieren que Garfield ya habría firmado para aparecer en Vengadores: Doomsday y para tener un papel principal en su secuela, Secret Wars, dos esperadas cintas que supondrán el regreso de los hermanos Russo al UCM.

Aunque no hay anuncio oficial, recientes informaciones aseguran que el director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Destin Daniel Cretton, será el realizador del filme, mientras que Chris McKenna y Erik Sommers se encargarán del guion. Está previsto que Spider-Man 4 comience a filmarse en 2025 con vistas a lanzarse en verano de 2026 o incluso ya en 2027, en la recta final de la saga del Multiverso.