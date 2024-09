Spider-Man 4 será un evento en el UCM al nivel de Vengadores

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Holland será una vez más Peter Parker en Spider-Man 4. Y, aunque todavía no ha comenzado su producción, y no hay director aún confirmado, han salido a la luz nuevos detalles sobre su posible trama que señalan que esta nueva entrega del arácnido será un evento a la altura de los Vengadores de Marvel.

Hace escasos días se dio a conocer que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) iba en camino de dirigir Spider-Man 4. Las últimas informaciones sugerían que la cinta comenzará a rodarse el año que viene y su estreno está previsto para julio de 2026. Es decir, que su lanzamiento se situará entre Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars. Además, no hace mucho, Kevin Feige aseguraba en declaraciones a io9 que tanto él como Amy Pascal ya estaban trabajando en la película.

Y todo parece indicar que pretende superar a su anterior entrega, No Way Home, dirigida por Jon Watts. Pero no solo eso, sino que, según ha comentado MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Spider-Man 4 será un evento cinematográfico del mismo calibre que los Vengadores de Marvel.

Spider-Man 4 is going to be an AVENGERS level event — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 11, 2024

No obstante, esto supondrá todo un desafío para Cretton si finalmente cierra su fichaje para dirigir el filme. Por otro lado, el insider también dejó caer que otro de los esperados proyectos del UCM, Armor Wars, se encuentra pausado, así como que no será hasta después de Secret Wars cuando aterrice una película de Hulk.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la trama de Spider-Man 4, aunque, tras las disputas entre Marvel y Sony Pictures sobre cómo desarrollar el entramado del filme, las últimas informaciones apuntaban a que podría tratarse de otra aventura multiversal en la que podrían estar tanto el Venom de Tom Hardy como el gran villano de de su tercera entrega, que verá la luz el próximo 25 de octubre, Knull, el dios de los simbiontes.

Además, Jon Watts, director de las tres anteriores entregas, reveló recientemente a The Hollywood Reporter los motivos por los que no se pondrá al frente de Spider-Man 4. En su opinión, tras juntar en la gran pantalla a los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland, la saga había tocado techo. Entretanto, la siguiente cita de los seguidores marvelitas será con Agatha, ¿quién sino? Spin-off de WandaVision que llegará a Disney+ el próximo 19 de septiembre.