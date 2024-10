Filtración masiva de Avengers: Doomsday revela quién liderará los Vengadores y más villanos

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines en mayo de 2026. Aunque la cinta todavía no ha comenzado a rodarse, ya es objeto de multitud de especulaciones, como suele pasar todas las producciones de Marvel. Entre los últimos rumores destacan los nombres de los personajes que supuestamente liderarán la lucha contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr., así como la revelación de que seguramente este no sea el único villano de la cinta.

Según Alex Pérez, de The Cosmic Circus, la Capitana Marvel de Brie Larson será "uno de los personajes principales" en la quinta entrega de Vengadores, liderando el equipo de superhéroes. Junto a Carol Danvers, otro personaje que estará al frente de la nueva formación será Sam Wilson, el nuevo Capitán América encarnado por Anthony Mackie.

A pesar de que apenas se conozcan detalles de la trama, lo que está claro es que el Doctor Doom será el gran villano de la cinta, un papel que en principio correspondía al Kang de Jonathan Majors, antes de que este fuese acusado por violencia de género y consecuentemente despedido por La Casa de las Ideas. Pérez menciona que, así como Doom ha sustituido a Kang, otros personajes deberán reemplazar a varios miembros del Consejo de Kangs, las variantes que ya se dejaron ver en la escena post-créditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, como villanos secundarios.

"Una de las ideas originales era subdividir a los Vengadores para luchar contra los distintos miembros del Consejo de Kangs (es decir, Rama Tut, Centurión e Immortus), pero quién los sustituirá exactamente a día de hoy sigue siendo algo desconocido", ha explicado el 'insider'.

Pérez también ha abordado la dinámica entre Doom y Reed Richards, asegurando que "no interactúan en la película de The Fantastic Four". "Me gustaría pensar más en ello como Thanos y Tony en Infinity War, donde Tony sabía que una amenaza del espacio se acercaba, pero no sabía exactamente quién era hasta Infinity War, sin embargo, Thanos sabía casi todo lo que necesitaba saber sobre Tony. Solo cambia a Thanos por Doom y a Tony por Reed", apuntaba.

En cuanto a la posible presencia de otros superhéroes, el 'insider' ha asegurado que Thor y Sylvie (la versión femenina de Loki) "interactuarán" en futuros proyectos de Marvel, aunque no es seguro que lo hagan en Vengadores: Doomsday. Asimismo, Pérez cree que Ant-Man jugará un papel en las próximas entregas de la macrofranquicia y que La Casa de las Ideas planea "usar a Hugh Jackman [como Lobezno] el mayor tiempo posible", si bien no se sabe con seguridad en qué filmes podría aparecer.

Por otro lado, Pérez ha confirmado que, tras Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027, el UCM sufrirá un reinicio, si bien este no será muy radical y que el Multiverso seguirá existiendo en la próxima fase, aunque tendrá un papel "menos destacado".