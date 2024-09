Filtrado el futuro de Spider-Man en el UCM: Nueva trilogía y protagonista en Vengadores: Doomsday

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man 4. Aunque la cinta todavía no ha comenzado su producción, nuevas informaciones apuntan a que, tras el enorme éxito de Spider-Man: No Way Home, seguirá interpretando al trepamuros durante bastante tiempo, con una nueva trilogía para el personaje que además jugará un papel fundamental en Vengadores: Doomsday.

No hace mucho se dio a conocer que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) era quien más papeletas tenía para ponerse al frente de Spider-Man 4. Los últimos rumores apuntan a que el filme aspira a ser un evento a la altura de Vengadores.

Es más, recientemente Holland reveló en declaraciones a Deadline que "los mejores del negocio" estaban trabajando para dar forma a esta historia. Y, según ha comentado ahora Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, el actor británico seguirá interpretando a Peter Parker en el UCM durante una buena temporada.

Y es que la cuarta entrega del héroe arácnido será el comienzo de una nueva trilogía. Además, el 'insider' también ha dejado caer que Spider-Man tendrá un papel más importante en la trama de Vengadores: Doomsday, incluso mayor que el que tuvo en las anteriores entregas de la franquicia, Infinity War y su secuela Endgame, y que filmará ambas cintas a comienzos de 2025.

Algo que también parece respaldar la cuenta de MyTimeToShineHello, que arrojó más luz al respecto: "Hay un nuevo acuerdo entre Marvel y Sony para que Tom Holland repita su papel como Spider-Man/Peter Parker en otras tres películas en solitario (Spider-Man 4-6) y tres filmes más en el UCM (incluyendo Secret Wars y otros dos), ya que el anterior acuerdo solo incluía No Way Home y Vengadores", comentó en X.

Interesting, here's what I heard about Holland lately: There's a new Marvel-Sony deal that will have Tom Holland reprising his role as Spider-Man/Peter Parker in three more solo films (Spider-Man 4-6) and three additional MCU films (including SECRET WARS and two others). The… https://t.co/GKHOAkoOGD pic.twitter.com/wolMMAZ1h7