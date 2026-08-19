Sebastian Stan confirma qué villano interpretará en The Batman 2

Sebastian Stan confirma el villano que interpretará en The Batman 2 - CONTACTO/WARNER BROS

MADRID 19, (CulturaOcio)

The Batman 2, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, tiene previsto su estreno el 18 de febrero de 2028. Desde que hace meses se conociera su fichaje, los rumores sobre el papel que encarnará Sebastian Stan en la secuela han sido constantes, apuntando casi siempre en la misma dirección: Harvey Dent. Ahora, el propio actor ha confirmado que, efecticamente y sí, interpretará al fiscal del distrito que terminará convertido en el villano Dos Caras.

Ha sido en una entrevista en la que, precisamente, estaba hablando de cómo evitar los spoilers de Vengadores: Doomsday, donde vuelve a interpretar a Bucky Barnes/Soldado de Invierno, cuando Stan ha confirmado, puede que sin querer, su personaje en la secuela de The Batman.

"Sinceramente, no tengo ni idea. Porque no teníamos guion. Simplemente rodábamos escenas sueltas. Es una forma de trabajar diferente", señala el actor en referencia al rodaje de Doomsday en una entrevista concedida al medio francés Le Journal du Dimachine. "Los productores no querían que lo leyéramos entero para evitar que los periodistas nos hicieran preguntas", continúa entre risas el interprete de A Different Man o The Apprentice para luego soltar el bombazo: "Tampoco puedo decir nada sobre Batman: Parte II, de Matt Reeves, donde interpreto a Harvey Dent".

Stan confirma así que interpretará a Dent (a.k.a. Dos Caras), un personaje al que se le vinculó desde un primer momento, aunque también recientemente se le asoció con el de otro villano, el sádico asesino en serie Victor Zsasz.

Esta revelación respalda lo que Stan adelantó en mayo a Deadline al afirmar que interpreta "muchos papeles en esta película", una frase que los seguidores interpretaron como una alusión a la doble identidad del Dent. "Estoy emocionado, nervioso y tratando de seguir sorprendiéndome a mí mismo", añadió.

HARVEY DENT, UN VIEJO CONOCIDO DEL UNIVERSO DC

Creado por Bob Kane y Bill Finger, Dos Caras es uno de los enemigos clásicos de Batman junto a figuras como Joker, Enigma, Catwoman o El Pingüino. El villano apareció por primera vez en el número 66 de Detective Comics, publicado en agosto de 1942. Entre los actores que han interpretado a Harvey Dent/Dos Caras se encuentran Tommy Lee Jones en Batman Forever de Joel Schumacher; Aaron Eckhart en El caballero oscuro de Chritopher Nolan y Nicholas D'Agosto en la serie Gotham.

Con Stan ya confirmado como Harvey Dent, los rumores apuntan a que Scarlett Johansson, otro de los fichajes estrella de la secuela, interpretará a su esposa, Gilda Dent, quien además encarnaría a una versión femenina de la villana Holiday Killer. También se ha vinculado a la protagonista de Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit con otro mítico personaje de DC, Hiedra Venenosa.

Además, el actor de Juego de tronos Charles Dance podría interpretar al padre de Dent, aunque su rol, que también está aún sin confirmar, también puede ser el del líder de una organización secreta formada por las figuras más poderosas de Gotham, lo que hace pensar que podría tratarse de la Corte de los Búhos.

CONTINÚA EL MISTERIO EN THE BATMAN 2

La producción de la secuela avanza tras iniciar su rodaje en los estudios de Warner Bros. con filmaciones en localizaciones de Inglaterra y Escocia hace unos meses. La trama del filme aún es un total misterio para "mantener la sorpresa para los fans", según palabras del propio Reeves, quien adelantó que el villano principal de esta entrega "nunca ha aparecido realmente en una película".

Junto a Stan, Johannson y Dance, el reparto del filme, que vuelve a estar protagonizado por Pattinson como Bruce Wayne, lo completan Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino, Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martinez.

Coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 repita el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.