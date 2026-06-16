The Batman 2 revela su logo oficial y nuevo vistazo al rodaje del filme de Matt Reeves

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

The Batman: Parte 2 continúa su rodaje en Londres con vistas a estrenarse en cines el 1 de octubre de 2027 y DC Studios ha dado el primer paso en la promoción de la secuela protagonizada por Robert Pattinson presentando el logo oficial de la película. Además, Matt Reeves ha compartido una nueva imagen en el set.

DC Studios ha actualizado los perfiles oficiales de The Batman tanto en X como en Instagram, cambiando sus encabezados y fotos de perfil con el logo oficial de la secuela. Este es prácticamente igual que el del primer filme, aunque con el añadido de "Part II" justo debajo y con el nuevo logo de DC.

Por su parte, Reeves ha compartido vía X una fotografía desde el set de rodaje, rodeado del equipo de audio de los técnicos de sonido y con un Funko Pop de Batman haciendo guardia junto a un reloj digital que marca las 8:12 horas de la mañana del lunes.

Además, Jeffrey Wright, que en The Batman: Parte 2 retomará su rol como el teniente Jim Gordon, ha publicado en Threads de Instagram una imagen que muestra un primerísimo primer plano de boca. "Ya empieza otra vez. Sabéis qué hora es", reza la publicación.

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THE BATMAN: PARTE 2 LLEGARÁ A LOS CINES EL 1 DE OCTUBRE DE 2027

El rodaje de la secuela protagonizada por Pattinson arranca así tras sufrir varios retrasos desde que se confirmara el proyecto. En un principio, estaba previsto que la película llegara a los cines el 3 de octubre de 2025, pero se pospuso hasta el 2 de octubre de 2026 antes de fijarse su fecha de estreno actual: el 1 de octubre de 2027.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.