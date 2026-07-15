Primer adelanto de The Batman 2, que vuelve a retrasar su fecha de estreno - WARNER BROS.

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La filmación de The Batman 2 comenzó hace unos meses en Londres, con vistas a estrenarse en cines el 1 de octubre de 2027. Sin embargo, la cinta ha vuelto a retrasar su estreno y no aterrizará en los cines hasta el 18 de febrero de 2028. Aunque no todo son malas noticias, ya que Matt Reeves, su director, ha compartido las primeras imágenes del filme: la prueba de cámara de Robert Pattinson en su regreso como el caballero oscuro.

Ha sido el propio Reeves quien ha anunciado el nuevo retraso de The Batman 2 a través de un vídeo en Vimeo. En él, Pattinson aparece enfundado en el traje del cruzado de la capa mientras se gira lentamente hacia la cámara, con la nieve cayendo alrededor.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama permanecen en secreto. No obstante, Reeves ya confirmó que la cinta contará con la participación de Andy Serkis, Sebastian Stan y Scarlett Johansson, además de Brian Tyree Henry, Sebastian Koch y Charles Dance.

THE BATMAN 2 NO ES LA ÚNICA PELÍCULA DE WARNER QUE RETRASA SU LANZAMIENTO

Asimismo, aunque se desconocen los personajes a los que interpretará, Reeves no hizo mención a Barry Keoghan, que en la primera entrega hacía una breve aparición como el Joker, pese a que las más recientes informaciones lo sitúan en esta nueva cinta de la franquicia. Por otra parte, la noticia del cambio en su fecha de estreno llega junto con otras producciones de Warner Bros. que han modificado su calendario de lanzamientos, como El Más Allá, la nueva cinta de J. J. Abrams protagonizada por Powell y Jenna Ortega, que verá la luz el 1 de octubre de 2027 en lugar del 13 de noviembre de este año, como estaba previsto.

Panic Carefully, la nueva película de Sam Esmail protagonizada por Julia Roberts, también ha visto ligeramente reajustado su estreno, pasando del 26 de febrero de 2027 al 9 de abril de dicho año, siendo la fecha inicial del filme cuando se estrene The Revenge of La Llorona.

En este punto conviene recordar que The Batman 2 ya ha sufrido varios retrasos en su fecha de lanzamiento. Inicialmente estaba previsto que se estrenara el 2 de octubre de este 2026, aunque Warner Bros. la aplazó posteriormente al 1 de octubre de 2027. Este nuevo aplazamiento hasta 2028 permitirá a Reeves afrontar con mayor margen la fase de posproducción.