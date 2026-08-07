Primer vistazo al batmóvil en The Batman 2 - WARNER BROS.

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

El rodaje de la secuela de The Batman sigue avanzando. Desde el set de los estudios Leavesden, en Inglaterra, llegan imágenes que ofrecen el primer vistazo al nuevo diseño del batmóvil que conducirá el Caballero Oscuro (Robert Pattinson) en la película de Matt Reeves, que tiene previsto su estreno para el 18 de febrero de 2028.

Las dos primeras de estas imágenes, que ya circulan por las redes, muestran que se trata, en apariencia, del muscle car de la anterior entrega de The Batman. En ellas puede verse el coche aparcado en medio de una carretera y rodeado por varias excavadoras y tractores.

Aunque las instantáneas han sido captadas desde la distancia y no permiten apreciar si el batmóvil ha sufrido algún cambio o mejora respecto al de la primera película, los vecinos de los estudios Bovingdon Airfield fueron avisados de que durante el rodaje se utilizarían disparos de fogueo y un potente sistema de iluminación para simular el foco de búsqueda de un helicóptero.

Otras secuencias muestran al Cruzado de la Capa en lo que parece ser un oscuro almacén mientras se filtra agua sobre su figura, y también a una misteriosa figura embozada aguardando en las escalinatas de un edificio.

The Batmobile has seemingly been spotted near Leavesden for the filming of ‘THE BATMAN: PART 2’



(via @lancasterb) pic.twitter.com/4uGEUur2AS — The Batman Saga News (@TheBatmanSagaNW) August 5, 2026

‘THE BATMAN: PART 2’ will have rehearsals for a scene featuring moving vehicles, the firing of loud blank ammunition, and a lighting rig simulating a helicopter searchlight this week.



Residents living around the area of Bovingdon Airfield Studios received this notification due… pic.twitter.com/TMv2QgYElh — The Batman Saga News (@TheBatmanSagaNW) August 6, 2026

LOS RUMORES SOBRE SCARLETT JOHANSSON EN THE BATMAN 2

Asimismo, recientemente salió a la luz un vídeo que mostraba a los dobles de los actores Jeffrey Wright y Brian Tyree Henry rodando una escena en un puente rodeado de vehículos del Departamento de Policía de Gotham (GCPD) y ambulancias. Las imágenes parecían indicar que el personaje de Henry colaborará con el comisario Jim Gordon, al que volverá a encarnar Wright, aunque todavía no está claro si el actor dará vida a Harvey Dent o al detective Harvey Bullock.

Por otra parte, las últimas informaciones apuntaban a que Scarlett Johansson se incorporará al reparto para interpretar a una asesina en serie obsesionada con las plantas que utiliza toxinas para cometer sus crímenes, una descripción que apunta claramente a una nueva versión de Pamela Isley/Hiedra Venenosa. Y, de hecho, señalaban que su objetivo principal será el personaje al que dará vida Charles Dance (Juego de Tronos) en la película, descrito como el líder de una organización secreta formada por las figuras más poderosas de Gotham, lo que hace pensar que podría tratarse de la Corte de los Búhos.

En caso de confirmarse que Johansson dará vida a Pamela Isley, su incorporación reforzaría los rumores sobre una serie de acción real de Hiedra Venenosa que DC Studios estaría desarrollando dentro del mismo universo de The Batman y de su spin-off televisivo para HBO, El Pingüino, protagonizado por Colin Farrell y estrenado en 2024.