La saga Fast & Furious celebrará sus 25 años en el Festival de Cannes - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

La franquicia Fast & Furious estará presente en la próxima edición del Festival de Cannes con una celebración especial por su 25.º aniversario. Dominic Toretto y compañía volverán a la Croisette con una proyección especial para rendinr homenaje a la hipertaquillera saga que arrancó en 2001 con A todo gas.

Según informa Variety, la película se proyectará en el Grand Théâtre Lumière el 13 de mayo a las 23:45 horas. A la proyección de medianoche asistirán los actores Vin Diesel y Jordana Brewster, el productor Neal H. Mortiz y Meadow Walker, hija del fallecido protagonista de la película, Paul Walker, que murió durante el rodaje de la séptima entrega.

Aún no se ha detallado si la celebración incluirá algún despliegue visual inspirado en el universo de la franquicia, como una exhibición de deportivos en el paseo marítimo. El precedente más inmediato y similar de un evento de esta índole enel festival francés es el de Top Gun: Maverick, cuya presentación en Cannes estuvo acompañada por cazas sobrevolando la ciudad durante el homenaje a Tom Cruise.

Sin duda alguna, una de las personas más esperadas en el marco de esta celebración es Vin Diesel, rostro central de la franquicia desde sus inicios y últimamente se ha mostrado muy activo en redes sociales defendiendo el desarrollo de Fast Forever, la undécima (y presúntamente última) entrega de la saga que llegará a los cines el 18 de marzo de 2028.

25 AÑOS DE FAST & FURIOUS

Aunque Cannes y Fast & Furious puedan parecer, a primera vista, dos mundos poco conectados, la relación entre la franquicia y el festival no es completamente nueva. En 2021, Fast & Furious 9 ya pasó por el certamen dentro de Cinéma de la Plage, la sección de proyecciones al aire libre que se celebra en la playa Macé, situada junto a la Croisette. Universal también mantiene vínculos con Cannes a través de Focus Features, su sello especializado en cine independiente, que ha presentado varios títulos en la Costa Azul.

El homenaje en Cannes se sumaría a otras iniciativas ya impulsadas por el 25.º aniversario de la franquicia. Hasta ahora, la conmemoración ha incluido un libro dedicado a las películas y una exposición de coches en Los Ángeles. En concreto, el Petersen Automotive Museum acoge A Fast & Furious Legacy: 25 Years of Automotive Icons, una muestra respaldada por Universal Pictures que reúne vehículos utilizados en pantalla y prototipos de producción relacionados con la saga.

Fast & Furious supera los 7.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, lo que la convierte en una de las series cinematográficas más rentables de todos los tiempos. Fast & Furious 7 amasó 1.515 millones de dólares a nivel mundial, el mayor éxito de una saga que ya era la mayor franquicia de Universal. La franquicia regresará a los cines en 2028 con Fast Forever, cinta dirigida por Louis Leterrier.