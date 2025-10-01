Vin Diesel pone fin a la incertidumbre y actualiza el estado de Fast X Parte 2

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Vin Diesel se pondrá una vez más al volante en Fast and Furious X Parte 2. El actor, que dará vida una última vez en ella a Dom Toretto, ha puesto fin a la incertidumbre dando una nueva y emocionante actualización sobre el estado de la película tras unas alarmantes declaraciones de Jason Momoa acerca del futuro de la descomunal franquicia.

"Acabo de terminar un día increíble de rodaje con mi inseparable compañera, hablando sobre el futuro de Fast... Después de todos estos años, de todos estos kilómetros, la conversación que tuvimos hoy me recordó por qué esta familia lo significa todo", comenzó diciendo Diesel en una publicación de Instagram en la que, para regocijo del fandom, confirmó que la filmación ya ha arrancado.

"Recordando todo el camino recorrido, desde aquellos primeros días, cuando nadie sabía si las películas de carreras callejeras tendrían éxito, y de cada giro, cada derrota y cada victoria que hemos compartido", continuó. "Lo ha visto todo: dueños de estudios, ejecutivos que entran y salen, diferentes visiones y voces intentando guiar este barco. Pero a pesar de todos los cambios corporativos, cada reorganización y cada nuevo equipo directivo, una cosa nunca ha cambiado... ¡la conexión entre la familia Fast y sus fans en todo el mundo!", aseguró Diesel.

"Después de escucharla, algo quedó completamente claro... Ella siempre será Letty. Esa autenticidad, esa conexión con algo real, es más grande que las dinámicas corporativas y etapas de producción. Es lo que realmente importa. ¿Ese vínculo? Es inquebrantable. Es lo que trasciende las decisiones de negocios y las cifras en los balances", expuso.

"Para todos los que han estado esperando, para cada fan que cree que la familia lo es todo, lo que estamos construyendo a continuación va a honrar todo lo que amáis de Fast mientras os lleva a un lugar en el que nunca habéis estado antes. Porque no importa quién firme los cheques, esta familia responde ante vosotros", sentenció Diesel, dejando claro que por encima de todo la hipertaquillera franquicia y su elenco se debe a su fiel audiencia por encima de todo.

Cabe recordar que, hace tan solo unas semanas, Momoa confesó a The Playlist que estaba entusiasmado de volver a interpretar al villano Dante Reyes en Fast X Parte 2. Sin embargo, no podía adelantar nada al respecto porque aún no había visto el guion de la película, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrier (Furia de titanes). Con Diesel confirmando que el rodaje ya ha comenzado, es probable que Momoa comience a filmar sus escenas antes incluso de leer el guion.

Por otra parte, los detalles sobre la trama de Fast X Parte 2 se mantienen hasta ahora en secreto, aunque se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de la automovilística franquicia, Hobbs and Shaw, retomen en ella sus respectivos papeles. Asimismo, las últimas informaciones indicaban que Statham y Johnson regresarían para protagonizar una secuela de dicho spin-off, aunque, solo el tiempo lo dirá.