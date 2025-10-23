Vin Diesel y Michelle Rodríguez prometen que Fast X Parte 2 dara a la saga el final que merece - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Vin Diesel y Michelle Rodríguez volverán como Dom Toretto y Letty en Fast X Parte 2. Ambos han asegurado ahora que la cinta dirigida por Louis Leterrier ofrecerá el final que merece la franquicia iniciada en 2001 y que acumula ya más de 7.200 millones de dólares en taquilla.

"Es el martes de Toretto", expresó Diesel en un video de Instagram. "Por supuesto, acabamos nuestro día reuniéndonos con otro importante Toretto". En ese instante aparece Rodríguez riendo junto al actor. "¿Puedo contarles lo que les pedí al finalizar la cena?", añadió Diesel. "Si pudieses resumir el final, o lo que consideras más importante en una sola frase...", continuó.

"¿Qué sería? Devolverle la integridad con la que empezamos", aseguró Rodríguez, dando a entender así que procurarán que Fast X Parte 2 honre los orígenes de la franquicia.

Esta última entrega de la saga estaba inicialmente prevista para abril de 2025. Pecado embargo, debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood en 2023, su producción se paralizó. Desde entonces, la película ha retrasado su filmación y cambiado su fecha de estreno en varias ocasiones, aunque según apuntó recientemente Diesel, Fast X Parte 2 desembarcará en salas en abril de 2027.

La estrella de sagas como Pitch Black o xXx lanzó otro vídeo en Instagram donde confirmaba que el rodaje de la última entrega de la saga Fast and Furious había comenzado tras unas alarmantes declaraciones de Jason Momoa sobre el futuro de la colosal franquicia.

"Acabo de terminar un día increíble de rodaje con mi inseparable compañera, hablando sobre el futuro de Fast... Después de todos estos años, de todos estos kilómetros, la conversación que tuvimos hoy me recordó por qué esta familia lo significa todo", afirmó Diesel a comienzos de octubre, acompañando su publicación de una fotografía junto a Rodríguez.

Por otra parte, los detalles sobre la trama de Fast X Parte 2 permanecen en estricto secreto, aunque se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de la automovilística franquicia Hobbs and Shaw, retomen en ella sus respectivos papeles. Las últimas informaciones relacionadas insinuaban que Universal Pictures no está interesada en sacar el filme adelante salvo que no supere los 200 millones de dólares de presupuesto. En todo caso, parece que Diesel y Rodríguez confían plenamente en poder cerrar la saga y hacerlo dándole el final que se merece, devolviéndola a sus raíces.