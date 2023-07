Ryan Gosling se inspiró en el look de uno de los BTS para su Ken en Barbie

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Barbie de Greta Gerwig ha aterrizado en las salas de cine y, además de su original historia sobre la llegada de la muñeca al mundo real, uno de los puntos fuertes de la producción es su colorido vestuario. Ryan Gosling interpreta en la cinta a Ken y parece que el armario del personaje ha tomado inspiración de un miembro del exitoso grupo de K-pop BTS.

Warner Bros. ha lanzado un vídeo en el que muestra una imagen de Ken y otra de Jimin, integrante de BTS, luciendo un atuendo de cowboy muy parecido. "Hola Jimin, soy Ryan Gosling. Me he dado cuenta de que tu atuendo en Permission to Dance es igual que mi atuendo de Ken en Barbie, y tengo que reconocerlo, tú lo llevaste primero, a ti te quedaba mejor", afirma el actor en el clip.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn — Barbie Movie (@barbiethemovie) July 19, 2023

Gosling también le ofrece al artista una guitarra de Ken como compensación. "Hay un código tácito entre Kens que dice que si copias el estilo de otro Ken, tienes que darle tu posesión más preciada. Por eso espero que aceptes la guitarra de Ken como mi humilde regalo. Además, de todos modos, Ken no sabe tocar. Estará mucho mejor en tus manos", agrega el intérprete.

Pese a que parece una acción de marketing entre Barbie y BTS, cabe destacar que la banda coreana no ha participado en la cinta ni forma parte de la banda sonora. Probablemente Barbie se haya inspirado en la ropa de Jimin, aprovechando así los millones de fans del grupo para promocionar el largometraje.

Margot Robbie, America Ferrera, Emma Mackey, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Dua Lipa, Hari Nef, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp, Scott Evans, Nicola Coughlan, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney y Ritu Arya, entre otros, completan el elenco del largometraje. Además de dirigir, Gerwig ha escrito el guion en colaboración con Noah Baumbach.