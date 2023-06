Ryan Gosling afea las críticas por ser demasiado mayor para Barbie: "Ken no os importa. Sois unos hipócritas"

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 21 de julio llegará a los cines la película de Barbie. Un filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margott Robbie como la legendaria muñeca de Mattel que también contará con Ryan Gosling como Ken. La estrella de Drive o La La Land ha respondido contudentemente a aquellos que afirman que es demasiado mayor para interpretar a Ken.

Tras la publicación de cada foto y tráiler Barbie, las redes se llenaron de comentarios positivos... pero también de 'haters' que criticaban la elección de Gosling, de 42 años, para el papel de Ken. Incluso se ha desatado un debate en las redes sociales sobre la edad de Gosling entre distintas generaciones de fans de Barbie, como resumió a principios de este año The New York Post.

Ahora, en una entrevista concedida a GQ, el actor, protagonista de la portada del número de verano global de la revista, sale al paso de esas críticas sobre sobre su edad. "Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens por ahí con los que jugar", afirma Gosling que reconoce que toda esta polémica tiene su punto de humor... y también de hipocresía.

"Tiene gracia esta manera de escandalizarse con #notmyken. ¿Alguna vez te habías acordado de Ken antes de la película? Y a todo el mundo le parecía bien que tuviera un trabajo que no significa nada. Pero de repente es en plan: 'No, no, Ken nos ha importado siempre'. Pues no, no os importaba. Nunca os ha importado. Barbie nunca se metió con Ken. Ahí está el tema. Si alguna vez te hubiera importado Ken, sabrías que Ken no le importa a nadie, así que no seas hipócrita. Por eso hay que contar su historia", dice en un extracto de la entrevista en la que también relata cómo ha visto reflejado, en cierta forma, a su yo de hace años en este personaje.

"Hay algo en este Ken que encaja con aquella versión de mí mismo. Con el tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y se echaba laca en el flequillo. Le debo mucho a ese chaval. Siento que me distancié muy rápido de él cuando empecé a hacer películas más serias. Pero lo cierto es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo", afirma.

Con un guión firmado por la propia directora Greta Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), completan el reparto de Barbie rostros tan conocidos como Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, America Ferrera, John Cena, Dua Lipa, Simu Liu, Will Ferrell, Michael Cera, Ariana Grande, Emerald Fennell, Connor Swindells o Helen Mirren.