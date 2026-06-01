Los Russo lanzan una críptica imagen de Vengadores Doomsday: ¿Tráiler inminente? - GETTY FOR DISNEY Y MARVEL

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es una de las producciones más esperadas de 2026. Los Russo han lanzado una imagen de lo más críptica, desconcertando a los fans del UCM, quienes se preguntan si los directores están insinuando que el tráiler de la película es inminente.

Publicada por Joe y Anthony Russo en Instagram, la imagen no es más que un fondo verde hierba. Aunque este es el color con el que suele representarse habitualmente a Víctor Von Doom (Robert Downey Jr.), se trata de un tono totalmente distinto.

La cuestión que surge entonces es ¿qué puede significar la imagen lanzada por los Russo? Como puede apreciarse al hacer clic en ella, tanto Downey Jr. como AGBO, la productora de los directores, Marvel Studios y SXSW London aparecen etiquetados.

Esto invita a barajar la posibilidad de que los artífices de Vengadores: Doomsday estén insinuando que el tráiler de la película podría estar cerca de su lanzamiento.

Más aún si se tiene en cuenta que Joe y Anthony Russo tienen previsto participar el 2 de junio en dos ponencias durante el festival multimedia SXSW de Londres. La primera estará centrada en algunas de las producciones de AGBO, mientras que la segunda abordará la creación de universos artísticos sin límites.

¿TIENEN PREPARADA LOS RUSSO OTRA SORPRESA SOBRE VENGADORES: DOOMSDAY?

Sin embargo, a estas alturas, si el tráiler de Doomsday fuera a estrenarse en el SXSW de Londres, probablemente ya se habría dado a conocer la noticia. Llegados a este punto, es posible que los Russo tengan reservada alguna otra sorpresa sobre Vengadores 5.

En todo caso, por ahora, toca esperar para descubrirlo. Por otra parte, Joe Russo anticipó en una entrevista compartida por AGBO que la película, de la que se están efectuando 'reshoots' en Londres desde la semana pasada, supondrá una "reinvención completa" de la dinámica entre Steve Rogers y Tony Stark, ahora que Downey Jr. asume el papel de Doom y el rumbo de la franquicia.

"Tanto las aspiraciones de esos personajes como sus defectos siguen desarrollándose a medida que avanzamos hacia Doomsday", afirmó su hermano Anthony.

Por otro lado, las informaciones más recientes apuntaban a que Doom busca vengarse de Rogers, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto a Peggy Carter en Endgame habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano, encarnado por Downey Jr.