Los Russo y Kevin Feige apuntan al héroe clave de Vengadores: Secret Wars - GETTY FOR DISNEY

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre para estremecer los cimientos del UCM. Joe y Anthony Russo, sus directores, y Kevin Feige, máximo responsable de Marvel Studios, han puesto a los fans tras la pista de quién será el héroe clave en los eventos de su siguiente entrega, Secret Wars.

"No puedo decir mucho al respecto", afirmó Feige durante su paso por la pasada Comic-Con de San Diego en declaraciones a CBR al ser abordado acerca de qué pueden esperar del papel del pequeño Franklin Richards tras los eventos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. "No esperaría demasiado de Doomsday; será en Secret Wars donde profundizaremos en ello", añadió.

Franklin, el hijo de Reed Richards y Susan Storm, a los que volverán a interpretar Pedro Pascal y Vanessa Kirby en Vengadores 5, es uno de los personajes más poderosos que existen en el universo de Marvel. De hecho, es capaz de doblegar la realidad a su voluntad e incluso ha alterado su propio código genético.

FRANKLIN RICHARDS ES UN PERSONAJE CRUCIAL

"Cuando hablo de Jonathan Hickman y de todos los grandes guionistas y creadores, ese es nuestro mapa. Esa es nuestra guía, esa es nuestra inspiración. Franklin tuvo un papel importante siendo apenas un bebé en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y, sí, veremos cómo empieza a crecer... y quién sabe hasta dónde puede llegar", argumentó Feige.

"Creo que, dentro del arco argumental general, Franklin es un personaje muy importante", argumentó a continuación Joe Russo. Aunque los directores no ofrecieron más detalles al respecto, sí parecieron confirmar de forma implícita que Ryan Gosling como Johnny Blaze/El Motorista Fantasma aparece junto al joven Richards en las imágenes exclusivas proyectadas durante la Comic-Con de San Diego.

Por otra parte, Feige ya destacó a principios de julio que Yelena Belova (Florence Pugh) ocupará un lugar central en los eventos de Doomsday. "Si eres fan de Yelena, espera a ver Vengadores: Doomsday, porque tendrá un papel muy importante", aseguró entonces. "Pero, si no quieres esperar hasta entonces, quizá puedas verla un poco antes en los cines", expuso, refiriéndose así a su aparición en Spider-Man: Brand New Day, que llega este 29 de julio a los cines.