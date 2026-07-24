¿Ha 'Spoileado' El Tráiler De Vengadores: Doomsday El Final De La Película De Marvel? - MARVEL

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Marvel ha disparado las expectativas por Vengadores: Doomsday con su épico y vibrante primer tráiler. Sin embargo, hay fans que están descontentos ya que una escena en concreto del avance podría haber anticipado el desenlace del filme dirigido por los hermanos Russo, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

La secuencia en cuestión se produce alrededor del minuto 1:22 y muestra a Johnny Storm, la Antorcha Humana (Joseph Quinn), abrazando a su hermana Sue Storm (Vanessa Kirby) cuando ambos están a punto de ser engullidos por un enorme haz de luz que se extiende por el cielo sobre ellos. El instante cobra una mayor carga dramática con la inquietante voz en off del Doctor Doom (Robert Downey Jr.), advirtiendo sobre la "decisión impensable" a la que tendrán que enfrentarse los héroes.

Todo apunta a que esta escena será uno de los momentos clave de Vengadores 5. De hecho, después de que un usuario mejorase la imagen y la compartiese en redes sociales, muchos aseguraron haber identificado, detrás de la enorme masa de luz que está a punto de consumir a Johnny y Sue, lo que parecen ser los restos de una gran explosión al fondo de la escena.

lowered the brightness of this shot and you can see it's the end of the movie 💀 pic.twitter.com/mdAKkam7WW — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) July 22, 2026

EL INNEGABLE PARECIDO CON EL FINAL DE SECRET WARS

Según la hipótesis planteada por el usuario de X, Neb, la escena podría corresponder a los instantes finales de la película. La razón es que guarda un llamativo parecido con el final de la etapa de Jonathan Hickman al frente de los Vengadores, que culminó con la destrucción de la Tierra-616, la principal línea temporal del Universo Marvel.

a lot of "you guys haven't read the comics" in the quotes from people who only watch youtube shorts https://t.co/YdjrM70a2Q — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) July 22, 2026

En este arco de las grapas, los Vengadores se enfrentan a una decisión imposible: permitir que su propia línea temporal sea aniquilada en lugar de destruir otro universo del multiverso para salvar la suya. Un paralelismo que ha llevado a especular con que el avance de Doomsday pueda estar anticipando el final de la película. No obstante, existe otra posibilidad: que la escena no corresponda al desenlace de Doomsday, sino a una incursión anterior. De ser así, podría mostrar la destrucción de otro universo -como la Tierra-828, por ejemplo- para aumentar la tensión y dejar claro lo que está en juego antes del enfrentamiento final.

Además, esta teoría encajaría con lo ocurrido en los eventos de Secret Wars, publicados en 2015, donde Reed es el único miembro de los Cuatro Fantásticos que sigue con vida antes de que el Doctor Doom devuelva la vida al resto de su familia en Battleworld, aunque bajo una nueva realidad creada por él. En ese mundo, Sue Storm se convierte en su esposa, Johnny Storm pasa a ser el sol que ilumina su mundo y Ben Grimm se transforma en la inmensa muralla que protege el reino del tirano. Sin embargo, por ahora, toca esperar para averiguarlo.