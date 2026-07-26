Ya es oficial: Ryan Gosling es el nuevo Ghost Rider de Marvel Studios

Ryan Gosling speaks onstage during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con - ESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Confirmando los rumores que llevaban meses circulando, Marvel Studios ha anunciado oficialmente que la nueva película de Ghost Rider, primera dentro del UCM, llegará a los cines en 2028, con Ryan Gosling como protagonista encarnando a Johnny Blaze.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dio la bienvenida a Ryan Gosling y a Shawn Levy al escenario del Hall H de la Comic-Con de San Diego para confirmar que volverán a trabajar juntos en Ghost Rider. Levy ya dirigió Deadpool y Wolverine para Marvel Studios y ha colaborado con Gosling en Star Wars: Starfighter, que se estrenará en cines en mayo de 2027.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

"No quiero presumir, pero he tenido la suerte de ver Star Wars: Starfighter, y como fanático de Star Wars -soy más fan de Star Wars que de Marvel-, es impresionante. Aporta algo a Star Wars que me hace revivir todas esas sensaciones de la saga y le da un toque nuevo y fresco. Estoy deseando que la veáis", afirmó Feige.

"Pero, ¿quién aportó ese aire fresco a Star Wars: Starfighter? Pues fue el mismo tipo que trajo hace unos años a personajes como Deadpool y Wolverine, el director Shawn Levy", setenció el presidente de Marvel Studios que aseguró que el también responsable de títulos como Noche en el museo o Acero puro era el "único" director que siempre tuvieron en mente para este proyecto.

Jonathan Tropper, que también se encargó del libreto de Star Wars: Starfighter, será el autor de un guión. No se han revelado detalles de la trama, pero Gosling aporta su estatus de gran estrella a un proyecto que, sin duda, será una parte importante de las próximas etapas de Marvel Studios.

RYAN GOSLING TOMA EL TESTIGO DE NICOLAS CAGE COMO GHOST RIDER

Nicolas Cage interpretó a Johnny Blaze en dos películas de Ghost Rider estrenadas en 2007 y 2011 por Sony, que por entonces tenía los derechos cinematográficos del personaje al igual que, por ejemplo, ahora sigue teniendo los de Spider-Man. Gabriel Luna interpretó a Ghost Rider en la serie de televisión Agentes de S.H.I.E.L.D.

El personaje de Blaze fue creado por el guionista Gary Friedrich y el dibujante Mike Ploog, y apareció por primera vez en el número 5 de Marvel Spotlight, de 1972 y un año más tarde contó su propia serie. Los lectores quedaron cautivados por Blaze, un motociclista acrobático que, tras un pacto con el diablo, queda vinculado a un demonio llamado Zatharos. Se convierte en un espíritu de venganza con cabeza de calavera en llamas que cabalga una motocicleta ardiente.

Décadas más tarde, otros personajes asumieron el manto de Ghost Rider, entre ellos Danny Ketch y Donnie Reyes, pero Blaze siempre ha mantenido viva la llama en los corazones de los aficionados al cómic.

Esta es la primera incursión en el cine de superhéroes o cómics para Gosling, quien a finales de la década de los 2000 estuvo muy cerca de interpretar el papel de Linterna Verde. En los últimos años, el actor ha mostrado su disposición a participar en grandes éxitos de taquilla de los estudios o en franquicias. Este año ha protagonizado ya una de las grandes superproducciones del 2026, Proyecto salvación.