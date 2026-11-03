Filtrado el actor elegido como nuevo James Bond

Archivo - Filtrado el actor elegido para ser el nuevo James Bond - TSCHIPONNIQUE SKUPIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Amazon MGM Studios podría haber elegido ya a su nuevo James Bond. Las últimas informaciones apuntan a que Callum Turner, actor que figuraba entre los candidatos finales para el papel junto a Jack Lowden o Josh O'Connor, entre otros, sería el afortunado. Aunque por el momento la noticia no se ha confirmado de forma oficial, resulta llamativo que Turner acabe de desvincularse de importantes compromisos profesionales. ¿Está acaso dejando libre su agenda para asumir este exigente papel?

Según apunta el 'insider' Roger Friedman, el actor de Animales fantásticos y Eternity sería el elegido para tomar el relevo de Daniel Craig como el nuevo agente 007. Cabe señalar que, si bien esta información no ha sido confirmada por Amazon, en 2005 Friedman ya dio la exclusiva de que Craig sería el próximo Bond en Casino Royale.

Las pruebas de cámara finales para el papel tenían previsto arrancar el pasado 30 de octubre, según informa Variety, con Turner y Lowden como principales aspirantes. Variety no menciona en estas últimas informaciones a O'Connor, cuyo nombre había sonado estos meses como candidato, aunque sí lo hacen otros medios como ComicBook, que señala además a un cuarto candidato cuya identidad no se habría confirmado, aunque se sabe que no se trata del actor de Linternas Aaron Pierre.

Al parecer, Turner ha dejado su cargo como director de Twentytwo Films, productora que fundó en 2025 junto a su pareja, la cantante Dua Lipa. Una decisión que podría tener que ver con que el actor esté liberando su agenda lo máximo posible con vistas a asumir un papel que le mantendría ocupado durante, al menos, unos cuantos años. La nueva película de la saga Bond cuenta con Denis Villeneuve como director y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, como guionista.

DUA LIPA, ¿LA NUEVA CHICA BOND?

El 'insider' también especula que la nueva película del agente 007 podría contar con una canción de Dua Lipa en su banda sonora o, incluso, fichar a la artista como la chica Bond que acompañara a Turner en sus aventuras. Cabe recordar que no sería la primera vez que Dua Lipa participara en un filme de espías como actriz, pues ya lo hizo en Argylle, película de 2024 donde compartió elenco con Sam Rockwell, Henry Cavill, Bryan Cranston o Catherine O'Hara, entre otros.

Es la primera vez que el nombre de Dua Lipa suena como posible candidata para convertirse en la nueva chica Bond y, aunque por el momento no conviene descartar ninguna posibilidad, cabe recordar que, hasta el momento, Margaret Qualley era la actriz que lideraba las quinielas como la favorita para asumir el papel. Según The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney y Anya Taylor-Joy empatan en segundo lugar en las apuestas, seguidas de Florence Pugh.