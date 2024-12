Robert Pattinson, sobre los retrasos de The Batman 2: "Podría estar jubiliado cuando acabe"

MADRID, 6 Dic. (CulturaOcio) -

The Batman 2 tiene previsto empezar a rodarse a comienzos de 2025, con vistas a estrenarse el 2 de octubre de 2026, es decir, cuatro años después de la primera y aún quedaría pendiente una tercera entrega para finalizar la trilogía protagonizada por Robert Pattinson. Visto el tiempo que está llevando el proyecto, el intérprete ha bromeado con estar retirado para cuando termine la saga.

"Realmente podría estar jubiliado", sugería Pattinson en declaraciones a The New York Times Style Magazine, demostrando así que no solo a los fans se les está haciendo largo el tiempo de espera entre películas. De hecho, la demora y escasez de noticias habían despertado rumores que apuntaban a la cancelación de la franquicia de Matt Reeves, algo que el propio James Gunn, copresidente de DC Studios se veía obligado a desmentir, asegurando que seguía en marcha.

"La única cosa que he intentado dejar clara a la gente desde el principio, de la manera en que espero que seamos diferentes, es que todo en DC se basará en los escritores. Hasta que no tengamos un guion con el que esté totalmente contento, esa película no se va a hacer, no importa cuál sea", aseveró Gunn en declaraciones a Collider.

Por el momento, el universo de Reeves se ha expandido con El Pingüino, serie basada en el personaje de Colin Farrell que, si bien no contaba con la presencia del caballero oscuro, no lo dejaba totalmente de lado, culminando su último episodio con la señal del murciélago destacando sobre el cielo nocturno.

En cuanto a Pattinson, aparte de la secuela de The Batman, en su horizonte tiene numerosos proyectos en diversas fases de desarrollo. Así, el actor se sumaba recientemente al reparto de la nueva película de Christopher Nolan, cineasta con el que ya trabajó en Tenet y aparecerá además en los filmes Die, My Love, que protagonizará junto a Jennifer Lawrence o The Drama, en el que compartirá pantalla con Zendaya. Por otro lado, aún está pendiente de estreno Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho tras Parásitos, que llegará a los cines el 16 de abril de 2025 y que Pattinson protagoniza.