Marvel quiere fichar a Batman

Robert Pattinson es especialmente conocido por haber dado vida a Batman en la cinta de Matt Reeves de 2022, papel que retomará en la secuela, cuyo estreno está previsto para el 2 de octubre de 2026. Pese a su asociación con uno de los héroes más emblemáticos de DC, los últimos rumores apuntan que el actor podría dar vida también a un personaje de la competencia marvelita.

Ha sido el 'insider' Daniel Richtman quien ha revelado que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, se habría reunido recientemente con Pattinson para discutir un posible papel en el UCM. No obstante, tal y como apunta Heroic Hollywood, aunque el rumor sea cierto, todo podría quedar en agua de borrajas.

No hay ningún indicio del papel que podría habérsele ofrecido al actor, aunque los fans llevan años imaginando al protagonista de Crepúsculo como varios héroes. Así, y muy probablemente por su parecido con el caballero oscuro, muchos han pensado que el intérprete sería perfecto para encarnar a Daredevil aunque, puesto que el UCM ya ha establecido oficialmente a Charlie Cox como el Hombre Sin Miedo, es muy poco probable que sea este personaje el que Feige tuviese en mente para Pattinson.

Por otro lado, tal y como señala el medio, algunos fans también se mostrarían más que emocionados por ver al actor de The Batman como un X-Men. En particular, su nombre ha sido a menudo relacionado con mutantes como Cíclope, Ángel o Rondador Nocturno (Nightcrawler).

En todo caso, Pattinson aún tiene en su horizonte varios proyectos aparte de la secuela de The Batman. Recientemente el intérprete se sumaba al reparto de la nueva película de Christopher Nolan, cineasta con el que ya trabajó en Tenet. El actor aparecerá además en cintas como Die, My Love, que protagonizará junto a Jennifer Lawrence o The Drama, en la que compartirá pantalla con Zendaya, y aún está pendiente de estreno Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho tras Parásitos, que llegará a los cines el 16 de abril de 2025 y que Pattinson protagoniza.