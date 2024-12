James Gunn señala la gran diferencia entre el Universo DC y Marvel... y manda una pulla a Kevin Feige

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

James Gunn estrenará su película de Superman con David Corenswet el 11 de julio de 2025. El director, guionista, productor y copresidente de DC Studios ha salido a la palestra para aclarar cuál es la diferencia entre el UCM y el renovado Universo DC que está articulando con Peter Safran.

Tras su trilogía de Guardianes de la Galaxia y el especial de Navidad que Disney estrenó en 2022, Gunn sabe bastante bien cómo funciona el UCM. En cambio, ha optado por un enfoque distinto al de Kevin Feige para cimentar el nuevo DCU, que arrancará con el lanzamiento de Creature Commandos en Max el próximo 5 de diciembre.

Así pues, como suele ser habitual, el cineasta ha acudido a su cuenta de Threads para explicar en qué se diferenciarán ambos universos cinematográficos. Y la respuesta de Gunn fue bastante contundente: "No será exactamente como Marvel porque no se da luz verde a nada antes de que tengamos un guion terminado", respondió tajante.

James Gunn points out a key difference between his DC Studios and Marvel Studios:



