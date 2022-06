Robert Downey Jr. sorprende con su radical cambio de look

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr., el actor que durante más de una década encarnó a Iron Man en el Universo Cinematográfico Marvel, ha sorprendido a propios y extraños con su nuevo y radical corte de pelo teñido de azul. Un nuevo look que el actor ha compartido en sus redes sociales y que no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que, el oscarizado actor acudió junto a su esposa, la productora Susan Levin, a un partido de béisbol en el que animaban al equipo en el que juega uno de sus hijos, Exton.

"Enhorabuena a los campeones AAA de las Ligas Menores de Malibú 2022. Muchas gracias a los entrenadores Alfano, Sullivan y Mark. Los Dodgers caldearon el ambiente", escribió en su tuit Downey Jr, mientras posaba acaramelado con su mujer y luciendo un corte de pelo casi rapado en tono azul claro.

Congrats are in order for the Malibu Little League 2022 AAA champs!

Big thanks to Coach Alfano, Coach Sullivan and Coach Mark.

Dodgers brought the heat!!! pic.twitter.com/Fqo6IkeXHQ