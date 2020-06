Robert Downey Jr (Iron Man) se pasa a DC comics

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. cambia de acera 'comiquera'. El actor que durante más de una década fue el gran protagonista de las películas del Universo Cinematográfico Marvel dando vida a Iron Man (Tony Stark) trabaja ahora en una adaptación de una obra de la competencia, DC Cómics.

El intérprete y productor está al frente de de la adaptación de Sweet Tooth, un popular cómic de Jeff Lemire, que prepara Netflix. Eso sí, de momento no se espera que el actor aparezca en pantalla, sino que su trabajo se limitará a las labores de producción a través de la compañía que dirige junto a su esposa Susan Levin.

"Vale la pena esperar las cosas más dulces... Susan y yo estamos produciendo una serie original de Netflix, Sweet Tooth, basada en el cómic de Jeff Lemire. No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes", anunció Robert Downey Jr. a través de Twitter.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs