Kristin Davis (Sexo en Nueva York) responde a las críticas sobre su físico: "Que os jodan"

Sexo en Nueva York ha regresado a HBO Max con And Just Like That, continuación que sigue las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la quinta década de su vida. La vuelta de la ficción ha dado pie a muchos comentarios sobre el cambio físico de las protagonistas, algo a lo que Kristin Davis ha respondido de manera tajante.

"Todos quieren comentar, a favor o en contra o lo que sea, sobre nuestro pelo, nuestras caras, esto y aquello. El nivel de intensidad ha sido un shock. Me siento enfadada y no quiero estar enfadada todo el tiempo, así que no lo leo, solo sé que está ahí", declaró la actriz a The Sunday Times.

La intérprete también reveló que este problema viene de lejos, cuando se emitió la serie original. "Escribían artículos todas las semanas diciendo que mi cuerpo tenía forma de pera, lo que no me parecía que fuera un cumplido en ese momento. Me estresaba bastante porque no podía evitarlo. Siento que así es ahora también. Pero voy a ser franca, a veces pienso: 'Que te jodan. Que os jodan, gente, venid aquí y hacerlo mejor''", reivindicó.

"Ese es el problema con las redes sociales. No sabes lo que están haciendo todas esas personas. No sabes nada sobre ellos. Solo te están lanzando bombas. Me hace enfadar", lamentó.

Davis no es la primera del reparto que se pronuncia al respecto. Sarah Jessica Parker hizo lo propio en una entrevista anterior con Vogue. "Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si haces algo y eso te hace sentir mejor. Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué queréis que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", planteó.