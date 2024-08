Robert Downey Jr. dice que le debe a Tobey Maguire su fichaje como Iron Man de Marvel

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. ya tenía una prolífica y exitosa carrera como actor antes de dar el salto al UCM. El actor, que regresará al Universo Marvel como Doctor Doom en vez de Iron Man en Vengadores: Doomsday y su siguiente entrega, Secret Wars, ha confesado que su incursión en el cine de superhéroes se la debe a Tobey Maguire.

Maguire, cuya última aparición como Spider-Man fue junto a Tom Holland y Andrew Garfield en No Way Home, mantiene una estrecha amistad con Downey Jr. desde que los dos protagonizaron en el 2000 Wonder Boys, un drama con tintes de comedia que adaptaba la novela homónima de Michael Chabon y donde compartieron escenas con Michael Douglas, Frances McDormand y Katie Holmes.

Es decir, antes de que, bajo las órdenes de Sam Raimi (Doctor Strange 2), Maguire interpretase en 2002 a Peter Parker en la primera entrega de su trilogía como Spider-Man. Fue al ver a su compañero y amigo desenvolverse como el trepamuros en la gran pantalla lo que verdaderamente despertó su interés en las adaptaciones de cómics.

Y así lo ha revelado Downey Jr. a su paso por el podcast Awards Chatter: "Vi lo difíciles que eran, lo gratificantes que podían ser y lo populares que se estaban volviendo las películas basadas en cómics", comentó Downey Jr.

De hecho, tras una oscura etapa en la que superó su adicción a las drogas y el alcohol, encontró el impulso necesario para acabar siendo Tony Stark. "Llevaba limpio el tiempo suficiente... y hambriento todavía más, y sentí que regresaba esa obsesión por sacar la mejor versión de mí mismo", aseveró. "Estuve entrenando duramente seis veces a la semana antes de saber que este papel me llegaría. Y mi psiquiatra me había dicho: 'Empieza a actuar como si algo grande fuese a suceder y prepárate para ello'", añadió.

Parece que esta actitud tan beneficiosa acabó surtiendo efecto en el actor, ya que terminó siendo Tony Stark en los momentos finales de El Increíble Hulk primero, e inmediatamente después en Iron Man.

Estrenada en 2008, la cinta de Jon Favreau terminó catapultando nuevamente a Downey Jr. hasta la cima de Hollywood y a ser el actor mejor pagado de Marvel. Tanto es así que, tras estrenarse la primera entrega de Los Vengadores en 2012, negoció con la compañía para que sus compañeros de reparto, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner y Mark Ruffalo, recibieran un lucrativo aumento en su salario a partir de las siguientes entregas de la franquicia.

Tras salvar al mundo de Thanos y sus mortales huestes en Vengadores: Endgame, Downey Jr. parecía haberse despedido definitivamente de Iron Man y del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, el intérprete, que ganó el Oscar a mejor actor secundario por Oppenheimer, y el estudio liderado por Kevin Feige sorprendieron a los fans al anunciar en la pasada Comic-Con de San Diego su vuelta para dar vida al icónico villano Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars, que supondrán también el regreso de Joe y Anthony Russo al UCM como directores.