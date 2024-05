MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

El hechizo lanzado por el Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home hizo que todo el mundo olvidase la identidad secreta de Peter Parker, incluyendo sus amigos. Pero lo que muchos se preguntan es si este conjuro también influyó de algún modo en las vidas de las variantes interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Al final de la película, el Peter Parker de Tom Holland acudía al cementerio para despedirse de su tía May (Marisa Tomei), y, junto a él, también lo hacia Happy Hogan (Jon Favreau), quien tampoco le reconoce tras el hechizo de Strange. Tras comprobar que todo el mundo ha olvidado quién es, aunque apenado, comienza una nueva vida, mudándose a un apartamento en Nueva York.

Pero la eficacia del conjuro lanzado por el hechicero de Marvel pudo haber traspasado las fronteras del Multiverso, afectando también a las encarnaciones de Maguire y Garfield. Según apunta la cuenta de MyTimeToShineHello en X, antes Twitter, todos cuantos los conocían en sus respectivas realidades, también han olvidado su existencia.

