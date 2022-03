Revelado el personaje de Chris Hemsworth en Furiosa, spin-off de Mad Max

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

En octubre de 2020 se confirmó la participación de Chris Hemsworth en Furiosa, spin-off de Mad Max: Furia en la carretera. Más de un año después, por fin se ha desvelado qué personaje encarnará el actor australiano que da vida a Thor en las producciones de Marvel Studios.

En el libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road el autor Kyle Buchanan relata cómo fue el rodaje de Mad Max: Furia en la carretera, dirigida por George Miller. En la obra el productor y primer asistente del director P. J. Voeten cuenta cómo fichó Hemsworth por Furiosa.

"George vio a Chris Hemsworth inicialmente por cortesía y luego se enamoró de la idea. Va a interpretar a un personaje totalmente diferente a lo que ha hecho hasta ahora, al villano principal", dijo. "Desafortunadamente, tenemos que encontrar a todos nuestros otros personajes que ya no están presentes: un nuevo Immortan, un nuevo Bullet Farmer y algunos otros", agregó, refiriéndose a las muertes de los actores Hugh Keays-Byrne y Richard Carter.

De esta manera se han desmentido los rumores que apuntaban a que Hemsworth daría vida a una versión joven de Immortan Joe, el gran enemigo de Mad Max: Furia en la carretera. Por el momento no se ha desvelado el nombre del villano y todo apunta a que será un nuevo personaje en la franquicia. Hemsworth, conocido por su papel de Thor en el Universo Cinematográfico Marvel, cambiará por completo de registro. Lo más cercano a un villano en su filmografía es su interpretación del asesino Billy Lee en Malos tiempos en El Royale.

Además de Hemsworth, el reparto del spin-off también incluye a Anya Taylor-Joy y Tom Burke. George Miller dirigirá Furiosa, además de escribir el guion junto a Nick Lathouris. Está previsto que la cinta llegue a los cines el 24 de mayo de 2024.