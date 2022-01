El gran problema que el traje de Chris Hemsworth en Thor: Love and Thunder crea en el Universo Marvel

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Recientemente salió a la luz una nueva imagen del arte conceptual de Thor: Love and Thunder, imagen que desveló cómo es el nuevo traje de Chris Hemsworth en la cinta. Parece que el protagonista llevará un atuendo azul y dorado y su icónica capa roja, un conjunto que podría ser problemático.

Tal como señala ComicBook.com, el traje es más fiel a la versión de Thor de los cómics de Eric Masterson. Sin embargo, existe un problema: es muy parecido al traje de Ikaris (Richard Madden) en Eternals, ya que el héroe también lleva un atuendo azul con detalles dorados. "Incluso los parches circulares en la armadura son los mismos para el nuevo traje de Thor que para su compañero", señala la publicación.

El aspecto de Thor ha cambiado en numerosas ocasiones. Tanto Thor como Thor: El mundo oscuro se caracterizaron por su estética oscura, que cambió con la llegada de Taika Waititi a la saga en Thor: Ragnarok. Además de su traje, en esta tercera cinta el protagonista cambió la melena por el pelo corto.

I think #Kingo stole #ikaris suit and gave it to thor CAUSE

see I told my y’all ikaris and thor would be besties pic.twitter.com/naUzknLtNt