Muere el villano de la saga Mad Max, Hugh Keays-Byrne, a los 73 años

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Hugh Keays-Byrne, actor australiano que dio vida a dos icónicos villanos en la apocalíptica saga Mad Max, ha fallecido a los 73 años.

Keays-Byrne interpretó a Toecutter en la película original de 1979 dirigida por George Miller, y regresó para la película de 2015, Mad Max: Furia en la carretera, para interpretar al rotundo villano Inmortal Joe.

Brian Trenchard-Smith, quien dirigió a Keays-Byrne en la película de 1975 El dragón vuela alto, compartió en Facebook que el actor había muerto en el hospital el pasado martes 1 de diciembre.

"Hugh tenía un corazón generoso y ofrecía una mano amiga a las personas necesitadas o un lugar donde alojarse a los adolescentes sin hogar. Se preocupó por la justicia social y la preservación del medio ambiente mucho antes de que estos temas se pusieran de moda. Su vida estuvo gobernada por su sentido de la unidad de la humanidad. Echaremos de menos su ejemplo y su amistad", escribió Trenchard-Smith.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq