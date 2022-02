Charlize Theron pidió protección tras su pelea con Tom Hardy en el rodaje de Mad Max: "Estaba realmente asustada"

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Desde hace años circulan rumores sobre la supuesta mala relación de Charlize Theron y Tom Hardy durante el rodaje de Mad Max: Furia en la carretera. Estas especulaciones se han confirmado en Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, libro en el que Kyle Buchanan relata cómo fue el azaroso rodaje de la cinta de George Miller.

Según Buchanan, Theron y otros miembros del equipo se quejaron del comportamiento poco profesional de Hardy que, entre otras cosas, solía llegar tarde. En una ocasión Hardy debía estar en el set a las ocho de la mañana junto con el resto del elenco, lo que incluía a Theron, que acababa de ser madre y dejaba a su bebé en una guardería cercana mientras trabajaba. A pesar de que los productores hicieron una solicitud especial a Hardy para que fuera puntual, llegó más de tres horas tarde al rodaje de Mad Max, tiempo durante el cual Theron estuvo esperando. "Ella no fue al baño, no hizo nada. Simplemente se sentó", contó el cámara Mark Goellnicht.

Cuando finalmente llegó Hardy, Theron le preguntó "¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso?" y agregó que los productores deberían "multar a este cabrón con 100.000 dólares por cada minuto que ha parado a este equipo". Hardy respondió cargando contra ella y exclamando "¿Qué has dicho de mí?" con una actitud que Goellnicht calificó como "bastante agresiva" y que hizo que Theron se sintiera "realmente amenazada".

THERON PIDIÓ PROTECCIÓN

A raíz del altercado la intérprete pidió que se le asignara un equipo de seguridad. "Ese fue el punto de inflexión, porque luego ella dijo que quería a alguien que la protegiera", relató el cámara. "Llegó a un punto en el que estaba un poco fuera de control, y había una sensación de que tal vez poner a una mujer productora podría igualar las cosas, porque no me sentía segura. No quiero excusar el mal comportamiento, pero fue un rodaje duro. Ahora tengo una perspectiva clara del momento en que todo empeoró. Creo que no tenía esa claridad mientras rodaba la película. Estaba en modo de supervivencia, estaba realmente asustada", confesó Theron.

Sin embargo, a la productora asignada a Theron, Denise Di Novi, no se le permitió entrar al set, lo que hizo que Theron se sintiera "bastante sola" en el rodaje. "Entiendo la necesidad de un director de proteger su set, pero cuando las cosas se salen de control tienes que ser capaz de pensar en un sentido más amplio. Ahí es donde podríamos haberlo hecho mejor, si George hubiera confiado en que nadie vendría a cambiar su visión, sino que solo vendría a ayudar y a mediar en estas situaciones", se quejó la actriz.

Según Theron, las decisiones de Miller dieron como resultado "varias semanas en las que no sabía lo que me iba a pasar, y eso no es algo agradable de sentir cuando estás trabajando". Por su parte, el director ha mostrado arrepentimiento al respecto. "Me sentí decepcionado por el proceso. Mirando atrás, si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente sería más consciente", declaró.

Ricky Schamburg, otro de los cámaras de la producción, corroboró las palabras de la actriz y aseguró que la actitud de Hardy era "bastante provocadora", mientras que de Theron dijo que era "la persona más fácil de tratar". "Estaba claro que esas dos personas se odiaban. No querían tocarse, no querían mirarse, no se miraban a la cara si la cámara no estaba grabando", dijo el editor J. Houston Yang.

LA OPINIÓN DE NICHOLAS HOULT

El actor Nicholas Hoult, que también participó en el filme, describió el ambiente en el set como "unas vacaciones de verano en las que los adultos están en la parte delantera del coche discutiendo", una comparación con la que Theron se mostró de acuerdo. "Fue horrible. No deberíamos haber hecho eso, deberíamos haber sido mejores. Lo reconozco", sentenció ella.

En el libro Hardy también ha tenido la oportunidad de contar su versión. "La presión sobre nosotros dos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado que yo. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de esa ocasión", comentó.

La obra recalca que la relación entre Theron y Hardy fue mejorando a medida que avanzaba el rodaje y la trama suponía una mayor cercanía entre sus personajes. Goellnicht atribuye este cambio a que Hardy es "un actor tan metódico que creo que se tomó la trama en el sentido literal".