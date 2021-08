¿Ha revelado ¿Qué pasaría si...? al villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

¿Ha Revelado El Tráiler De ¿Qué Pasaría Si...? Al Villano De Doctor Strange In The Multiverse Of Madness?

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

En sus diferentes tráiler y adelantos de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' de Marvel ha dejado muchas imágenes reveladoras con las que la serie de animación explorará sin complejos el multiverso y realidades paralelas que partiendo de variaciones en eventos clave de las películas. Esto ha provocado que cambios como la irrupción de la Capitana Carter, T'Challa convertido en Star-Lord o el asesinato de Tony Stark (Iron Man) que, en principio no afectarán en nada al UCM, pero... ¿y si el avance ha revelado además cuál será el villano de la secuela de 'Doctor Strange'?

A pesar de que quedan apenas ocho meses para el estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', cinta con la que Sam Raimi regresa al cine de superhéroes, se conocen pocos datos de esta segunda parte en solitario del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch.

Aunque todas las miradas están puestas en la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, debido a su más que confirmada presencia en la secuela, además de tener en cuenta lo que suceda en 'Spider-Man: No Way Home', en la que participa el Hechicero Supremo, lo cierto es que los datos y lo que suceda alrededor de ese multiverso del título es un misterio.

De ahí, que '¿Qué pasaría si...?' pueda revelar a un villano en potencia. No es descartable, sobre todo, porque está hablándose de realidades alternativas, con las que Marvel puede aprovechar para presentar personajes que estarán presentes en la Fase 4.

Y es una escena de la Agente Carter convertida en la Capitana Carter lo que ha encendido las alarmas ya que la superheroína aparece atrapada bajo unos tentáculos gigantes.... Y esas extremidades parecen pertenecer a Shuma-Gorath.

UN MONSTRUO INTERDEMENSIONAL... Y CASI INVENCIBLE

¿Y qué es Shuma-Gorath? Pues es un pulpo interdimensional con un serio problema de control de la ira, un demonio con poderes sobrenaturales que gobierna innumerables realidades y cuya existencia se remonta a ciento de miles de años.

Shuma-Gorath hizo su debut en las grapas en 1972, presentándose como un enemigo de Doctor Strange en Marvel Premiere #5. En términos generales, se trata de un ser gigantesco con múltiples tentáculos y una estética que recuerda a los monstruos de la mitología de Lovecraft.

Se considera un ser casi invencible y es el gobernante de casi un centenar de realidades alternativas. Sus poderes incluyen la proyección de energía, metamorfosis, teletransporte, levitación y alteración de la realidad. Es en esencia prácticamente un dios que puede hacer prácticamente lo que quiera, y pocos personajes del imaginario marvelita han logrado detenerle.

Debido a que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' reflejará el sello propio de Raimi -a diferencia de otras producciones del UCM, en las que Marvel sí ha impuesto su propio enfoque-, no es descartable que este enorme cefalópodo aparezca en la secuela, ya sea como villano principal o secundario.

De momento, tocará seguir esperando. Si el calendario no lo trastoca la pandemia del coronavirus, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' se estrenará el 25 de marzo de 2022, siendo el primer estreno cinematográfico marvelita previsto para el próximo año.