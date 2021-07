¿Estarán Robert Robert Downey Jr (Iron Man) Y Chris Evans (Capitán América) En What If...?

¿Estarán Robert Robert Downey Jr (Iron Man) Y Chris Evans (Capitán América) En What If...? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

¿Qué pasaría si...? (What If...?) es la serie de explora el multiverso de Marvel y las realidades paralelas reinterpretando algunos de los eventos clave del UCM y mostrando sus inesperadas consecuencias. Tal y como se mostró en el primer tráiler, personajes como Tony Stark, Capitán América, Black Panther o Capitana Marvel son algunos de los que estarán presentes en la ficción de animación, aunque no contarán con la voz de los actores que encarnaron a sus versiones de acción real.

Según Variety, Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans), El Coleccionista (Benicio del Toro), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Capitana Marvel (Brie Larson) y Howard el Pato (Seth Green) no contarán con sus voces originales en la producción. En su lugar, Marvel fichará a nuevos actores para doblar a los personajes.

La serie será narrada por Jeffrey Wright en el rol de Vigilante, un ser que observa todas las líneas temporales pero no puede interferir. La serie también cuenta con la última interpretación de Chadwick Boseman como T'Challa.

El reparto también incluye a Hayley Atwell como la capitana Peggy Carter, Josh Brolin como Thanos, Dominic Cooper como Howard Stark, David Dastmalchian como Kurt, Michael Douglas como Hank Pym, Karen Gillan como Nebula, Jeff Goldblum como El Gran Maestro, Frank Grillo como Brock Rumlow, Sean Gunn como Kraglin, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Djimon Hounsou como Korath el Perseguidor, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Toby Jones como Arnim Zola, Michael B. Jordan como Killmonger, Neal McDonough como Dum Dum Dugan, Natalie Portman como Jane Foster, Jeremy Renner como Clint Barton, Michael Rooker como Yondu Udonta, Paul Rudd como Scott Lang, Mark Ruffalo como Bruce Banner, Sebastian Stan como James 'Bucky' Barnes, Chris Sullivan como Taserface, Stanley Tucci como Abraham Erskine y Taika Waititi como Korg.

"¿Qué pasaría si...? cambia el guion en el UCM, reinventando eventos famosos de las películas de formas inesperadas", reza la sinopsis de la serie, que llegará a Disney+ el 11 de agosto.