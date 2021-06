El final de Loki 1x02, explicado: ¿Ha desatado Lady Loki el Multiverso de la Locura?

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Durante el primer episodio de Loki, el agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, descubrió que un Loki alternativo estaba creando alteraciones en la Sagrada Línea Temporal con un objetivo por el momento desconocido.

Unos crímenes cometidos en una iglesia del siglo XV, otros en un campo de trigo del XIX y una tercera fechoría que, ya en este segundo capítulo, tiene como escenario en una feria medieval en los años 80 hacen, que tanto la Agencia de Variación Temporal como los espectadores se pregunten qué está buscando esta variante de Loki en ubicaciones tan variopintas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el segundo episodio, Mobius revela que el único patrón que han encontrado es que cada vez que la AVT se enfrenta al villano en diferentes épocas, este se queda con los reiniciadores de los minuteros de la agencia a los que deja fuera de juego, un dispositivo que les permite crear portales con los que viajar a distintas épocas.

Al final del capítulo, esto cobra sentido. Al parecer, el plan del antagonista, que es ni más ni menos que Lady Loki, es dinamitar el timeline sagrado establecido por los Guardianes del Tiempo activando todos los reiniciadores al mismo tiempo y detonando así 'bombas temporales' en distintos momentos de la historia. Un acto que provoca la creación simultáneamente de varias líneas temporales alternativas que, si la ahora caótica AVT no interviene con urgencia, podrían seguir ramificándose derivando en un enrevesado y demencial multiverso.

LAS BOMBAS QUE DINAMITAN EL TIMELINE SAGRADO

Aunque por el momento se desconocen todas las implicaciones que el acto terrorista de Lady Loki tendrá para el MCU, muchas de las alteraciones temporales se muestran en la serie aproximándose a la línea roja, el punto según el cuál los denominados eventos nexo ya no pueden ser revertidos.

La mayoría de los objetivos de Lady Loki parecen estar centrados en la Tierra, y ella se enfoca particularmente en el siglo XX, presumiblemente porque es conocedora en profundidad de esa parte de del timeline, pero también hay una serie de ubicaciones extraterrestres clave que son objetivo de Lady Loki.

Una de las 'bombas temporales' habría ido hasta en Hala, la capital del mundo de los Kree, en el año 51 y otra en Xandar en el 1.001, afectando a la evolución de estas civilizaciones alienígenas que son ambas, como bien saben los fans de Marvel, esenciales en el pasado, presente y futuro del UCM.

Otra habría ido a parar a Ego en el 1302, causando la destrucción del planeta viviente siglos antes de que viajara a la Tierra y concibiera a Star-Lord. La siguiente habría detonado en Nifleheim, el mundo en el que Odín desterró a Hela, en el 1606 lo que podría haber acabado con la hermana de Thor y Loki haciendo que el Ragnarok nunca hubiera tenido lugar. Otra habría caído en Sakaar en 1984, matando al Gran Maestro, personaje al que dio vida Jeff Goldblum en Thor: Ragnarok.

El destino de las dos últimas conocidas, por el momento, es Asgard en 2001, donde todos los habitantes del planeta, incluido el propio Loki, habrían muerto, y Vormir en 2301, impactando en lo que Nebula describió como el "Centro de la Existencia Celestial".

Aunque habrá que esperar a los siguientes episodios, todo apunta a que este podría haber sido el origen del Multiverso al que tendrá que enfrentarse el Doctor Strange en su próxima película en solitario, Multiverse of Madness, aunque también podría desembocar en los acontecimientos que unan a las tres versiones cinematográficas de Spider-Man: No Way Home.

Los fans podrán obtener más respuesta con el estreno del tercer episodio de Loki, disponible a partir del 23 de junio en Disney+.