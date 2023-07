Filtrado el primer clip de X-Men 97 de la Comic-Con de San Diego

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

El 3 de enero de 2024 llegará a Disney+ X-Men 97, la más que esperada secuela de la emblemática serie de animación que protagonizó la Patrulla X durante los 90. Y para calentar motores hasta su estreno, la plataforma ya ha lanzado un vibrante tráiler durante la Comic-Con de San Diego 2023.

Poco a poco van surgiendo nuevos detalles sobre esta continuación de la serie original que traerá de vuelta al grupo de héroes mutantes entre los que se encuentran Cíclope, Pícara, Lobezno y villanos de la talla de Nathaniel Essex, también conocido como Mr. Sinestro. Ahora, en el marco de la Comic-Con celebrada en San Diego, los asistentes al evento pudieron disfrutar en primicia de un emocionante avance del primer episodio de X-Men 97.

Según se filtró, las imágenes del adelanto muestran como algunos de los héroes más poderosos de la Patrulla X se enfrentan al Dr. Bolivar Trask, un antiguo miembro de SHIELD experto en cibernética y uno de los villanos más emblemáticos de los X-Men. Y también es el hombre que creó a los descomunales robots conocidos como los Centinelas para destruir a los mutantes.

El avance revela como Trask cae en manos de los X-Men, quienes a sabiendas de que no cooperará para sacarle información, Jean Grey accede a Cerebro para entrar en la mente del científico y sonsacársela. Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes parece ser cuándo Scott Summers, Cíclope, alumno aventajado del Profesor X, se ve obligado a usar sus poderosos rayos para frenar una caída a gran altura antes de que el clip culmine con él pronunciando una variante de la ya más que legendaria frase de su mentor, "A mí, mis X-Men".

UPDATE: A clip of #XMen97 was just showcased to attendees present in Room 7AB.



More to come https://t.co/I1sMCLpFTI