¿Será Deadpool 3 El Spider-Man: No Way Home De Los X-Men?

¿Será Deadpool 3 El Spider-Man: No Way Home De Los X-Men? - SONY/FOX

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman regresará como Lobezno en Deadpool 3, que llegará a los cines el 3 de mayo de 2024. Ahora, nuevas informaciones vuelven a sugerir que no será el único de los X-Men que retorne a la gran pantalla en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds. De hecho, aseguran que el filme será un evento cinematográfico tan monumental para los mutantes como el que vivió el Peter Parker de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

Si hay algo que esperan los seguidores de Marvel desde hace mucho tiempo, es volver a ver a Jackman como el muntante de las garras de adamantium ya como parte del canon del UCM. Sin embargo, no será el único miembro de la Patrulla X que se deje caer por la tercera entrega de Deadpool, ya que la nueva cinta del mercenario bocazas de Marvel también recuperará a Stefan Kapicic como Piotr Rasputín, o lo que es lo mismo, el mutante de metal conocido como Coloso.

Es más, tras su regreso, Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna también volverán en Deadpool 3 para encarnar nuevamente a Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica y Yukio, respectivamente. Ahora, a través de su cuenta en Twitter, CanWeGetSomeToast parece sugerir que varios personajes del universo X-Men, que desarrolló Fox desde el año 2000 hasta el 2020, estarán de vuelta en Deadpool 3.

#Deadpool3 is basically the “No Way Home” of the Fox X-Men universe. pic.twitter.com/2OnbS0Jg18 — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) June 13, 2023

Por ahora, son ya cuatro los miembros de los héroes mutantes del Profesor X en sumarse a la nueva película de la franquicia en la que también estará Morena Baccarin como Vanesa, el amor de Wade. Claro que, para alcanzar la magnitud de un evento como la reunión de los Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home, Deadpool 3 necesitaría fichar a más miembros de los X-Men.

De hecho, rumores recientes situaban en la película a Halle Berry después de que la actriz publicase una foto en su perfil oficial en Twitter luciendo el característico cabello plateado que lució como Tormenta. Otra opción, sería ligar los acontecimientos de la cinta protagonizada por Reynolds a otra gran superproducción de Marvel como podría ser Vengadores: Secret Wars, que acabará estrenándose el 7 de mayo de 2027.

patience takes practice 😉 pic.twitter.com/MpjSV84xuJ — Halle Berry (@halleberry) May 24, 2023

Algo nada descabellado, ya que muchos fans barajaban la posibilidad de que el Logan de Jackman fuese fundamental para el Multiverso del UCM. Y también Wade Wilson podría convertirse en una figura clave del mismo en el futuro, aunque, por ahora, no hay nada confirmado. Además, hay que recordar que otro mítico personaje de la saga, el Profesor Xavier, regresó encarnado de nuevo por Sir Patrick Stewart en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.