Revelado el nombre del hijo de Steve Rogers en Vengadores: Doomsday... Y es un SPOILER enorme

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Aún queda bastante para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el 18 de diciembre de este año. Por el momento, Marvel Studios solo ha lanzado cuatro breves teasers de la cinta, uno de ellos protagonizado por Steve Rogers. El antaño Capitán América será ahora padre... y el nombre de su vástago podría haberse revelado y contener información clave.

El primer teaser que vio la luz, hace ya unos meses, confirmó el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, pese a las continuas declaraciones del actor asegurando que su tiempo en el UCM había llegado a su fin. Pero el vídeo no solo mostró al primer Vengador, sino que además reveló que, en su vida en el pasado con Peggy, había tenido un hijo.

Ahora, según recoge ComicBookMovie, la 'insider' MyTimeToShineHello ha indicado que el nombre del infante no es otro que James Rogers. Un nombre que Peggy y Steve eligen para rendir homenaje al gran amigo del Capi, James Buchanan Barnes, alias Bucky, el Soldado de Invierno.

Cabe decir que James Rogers es un personaje que apareció por primera vez en la película de animación producida por Kevin Feige Next Avengers: Heroes of Tomorrow, en la que los hijos de los Vengadores derrotados luchaban contra Ultrón.

Si bien el teaser de Vengadores: Doomsday apunta a que el bebé es fruto del matrimonio de Steve y Peggy, en la cinta de animación, James era hijo del Capitán América y Viuda Negra y heredaba los poderes de ambos, si bien portaba un escudo de energía en vez del de vibranium.

Aunque no ha habido confirmación oficial de la identidad o nombre del niño, cabe la posibilidad de que, de tratarse de James, el UCM se esté preparando para la irrupción de una nueva generación de Vengadores, quizá en Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.