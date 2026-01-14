Los 4 tráiler de Vengadores: Doomsday no son teasers, "son pistas"

Los teasers de Vengadores: Doomsday no son tráileres... "Son pistas" - MARVEL

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 17 de diciembre, es uno de los estrenos más esperados de este 2026. Joe y Anthony Russo, sus directores, han aclarado ahora que los cuatro teasers lanzados del filme, centrados en Steve Rogers, Thor, los X-Men y Los 4 Fantásticos con Black Panther, poseen en realidad un significado mucho mayor y más profundo de lo que parece a simple vista; de hecho, aseguran que "son pistas".

"Lo que habéis estado viendo durante las últimas cuatro semanas... no son avances. Ni tráileres", han anticipado los Russo en Instagram, acompañando la publicación del cuarto teaser, donde Ben Grim/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) se encuentra en Wakanda con Shuri/Black Panther y M'Baku (Winston Duke).

"Son historias. Son pistas... Prestad atención", añadieron, dando así a entender que estos avances de Vengadores 5 realmente no son están formados, como suele ser habitual en los tráileres con fragmentos del metraje de la propia película, sino que se trata de piezas que servirán para contextualizar o completar lo que van a relatar en Doomsday.

Y es que, desde que se proyectó el teaser protagonizado por Steve Rogers (Chris Evans), los fans se han preguntado si las imágenes correspondían a extractos reales de la película o si simplemente servían para establecer el tono y la situación de los personajes al inicio del filme.

Dicho esto, conviene recordar que en varias ocasiones Marvel ha lanzado avances de sus películas que incluían escenas falsas, detalles modificados o personajes eliminados, con el fin de proteger aspectos de la trama o sorprender a los fans.

Por ejemplo, en un tráiler de Vengadores: Infinity War, Hulk aparecía en una escena en la que nunca estuvo realmente. De manera similar, en el tráiler de Spider-Man: No Way Home se eliminó una escena con las variantes de Peter Parker de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Esto refuerza la idea de que los Russo se refieran a los cuatro teasers de Doomsday como "historias" y "pistas" en lugar de propiamente tráileres o avances. En el cuarto y último de dichos teasers, además de Ben Grimm, Shuri y M'Baku, también aparece Namor.

Es probable que, de manera similar a lo que se muestra en el teaser de Doomsday centrado en Steve Rogers, la escena en la que el que una vez fue el Capitán América del UCM guarda su viejo traje en un baúl antes de coger en brazos a su hijo recién nacido, sirva como una pista que apunta a eventos pasados o futuros de la película; suceda lo mismo con Namor.

Al fin y al cabo, las imágenes muestran al príncipe de Talokan, ahora un lugar aparentemente sin agua, lo que podría indicar que las incursiones ya han comenzado. En todo caso, los Russo ya han dejado claro que los fans deben prestar atención para interpretar todas estas pistas.