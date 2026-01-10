El regreso de Steve Rogers en Doomsday habría 'spoileado' el final de Vengadores: Secret Wars

¿Quién es el hijo de Steve Rogers, el Capitán América, en Vengadores: Doomsday? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr., transformado en Víctor Von Doom. Su siguiente entrega, Secret Wars, verá la luz el 17 de diciembre de 2027. Pero antes incluso de su desembarco en salas, la aparición ya confirmada de Steve Rogers en Endgame podría haber anticipado cómo terminará esta última.

El primer teaser de Doomsday mostraba el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. Ahora, una teoría recogida por ScreenRant sostiene que la trama del viejo Rogers obteniendo su ansiado final feliz con Peggy Carter (Hayley Atwell) en el tramo final de Vengadores: Endgame podría haber adelantado, sin pretenderlo, el desenlace de Secret Wars.

Esta hipótesis se apoya en la idea de que la versión que aparece en el adelanto es el Capitán América original del UCM y no una variante. Y es que el uniforme que contempla antes de guardarlo en un baúl para, segundos después, sostener a su recién nacido hijo en brazos es el mismo que llevaba en Endgame.

Esto significaría que el viejo Rogers habría vivido y experimentado en sus propias carnes los eventos de Doomsday y Secret Wars, confirmando su supervivencia mucho antes de que estos tengan lugar. La edad que aparenta en el teaser de Vengadores 5 es prácticamente la misma que tenía el personaje hasta Endgame, lo que apuntaría a que vivió estos conflictos, y otros más, a lo largo de su vida.

Sea cual sea el papel del personaje de Evans en Doomsday, lo cierto es que, de tratarse de la versión original, envejece y regresa a la línea temporal principal del UCM como un anciano para entregarle su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). Por lo tanto, su viaje al pasado pudo ser mucho más complejo que el simple hecho de tener que devolver las Gemas del Infinito a su lugar correspondiente.

Esto haría que la aparición del viejo Rogers en Endgame cobrara un nuevo significado. Steve no solo volvería al pasado tras devolver las Gemas del Infinito, sino que lo haría ya sabiendo cómo se desarrollarían los acontecimientos. Por lo que, llegado el caso, su decisión de cederle el escudo a Sam y escogerlo como su sucesor tendría aún más peso.

Además, el hecho de que, entonces, Steve no le revelara a Sam nada de su vida en el pasado podría ir más allá de un simple gesto de confianza e implicar que ya habría visto a Wilson demostrar su valía como nuevo Capitán América, pese a no tener poderes. De este modo le estaría demostrando que el heroísmo de Sam proviene de sí mismo y no de un acto del destino.

Es posible incluso que el hecho de no hablar sobre cómo era su vida con Peggy fuera porque Sam terminaría conociéndola o para evitar influir en su decisión y él mismo se diese cuenta del héroe que podría llegar a ser, aunque por ahora toca esperar para averiguarlo.