Sí hubo promo de Vengadores: Doomsday en la Super Bowl... y fue genial

Archivo - Filtrado el tráiler de Vengadores: Doomsday con el regreso de Capitán América - MARVEL STUDIOS - Archivo
MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -
Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Pese a que Marvel no lanzó ningún tráiler durante la Super Bowl LX, tanto el oscarizado actor como su esposa, la productora Susan Downey, sí realizaron un genial guiño para promocionar la cinta que, seguramente, pasara inadvertido a ojos de los fans del UCM.
Muchos esperaban que Marvel mostrase un nuevo adelanto de Vengadores 5 durante la Super Bowl, que se celebró el pasado 8 de febrero.
Sin embargo, aunque no fue así, a través de su Instagram, Downey Jr. publicó una imagen junto a su esposa, vistiendo unas camisetas de fútbol de color verde de lo más peculiar, ya que no aludían a ningún equipo concreto, sino al Doctor Doom, acompañadas del texto: "Equipo verde".
A pesar de que la imagen no es ni mucho menos reveladora, Robert Downey Jr., conocido por películas como Oppenheimer, de Christopher Nolan (por la que ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2024), o por la franquicia Sherlock Holmes, suele aprovechar festividades y eventos importantes para promocionar de manera original sus proyectos.
De hecho, ya hizo algo similar el pasado diciembre, cuando compartió una imagen que mostraba a Iron Man y Doctor Doom tirando del hueso del pavo de Acción de Gracias, un ritual asociado a la buena suerte.
Dicho esto, aunque ciertamente esta iniciativa de Downey Jr. no puede competir con un tráiler de Vengadores: Doomsday, seguramente los fans lo hayan disfrutado igualmente. De este modo, además, el actor recuerda sutilmente a los incondicionales del UCM que ya no es Tony Stark, sino Víctor Von Doom, ya que muchos todavía le siguen asociando a Iron Man.
Asimismo, vale la pena destacar que Marvel ha roto una tradición de 14 años, la cual se remonta hasta el estreno de Los Vengadores en 2012, al no haber lanzado en la Super Bowl un tráiler de Doomsday, ni tampoco de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a las salas el 31 de julio.
Además, conviene recordar que otro de los grandes alicientes de la quinta entrega de la franquicia vengadora es que, de un lado, marca el regreso de Chris Evans al papel de Steve Rogers y, de otro, que recuperará a varios mutantes del ya desaparecido universo Fox, como Scott Summers/Cíclope (James Marsden), Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart) o Remy LeBeau/Gambito (Channing Tatum), entre otros.