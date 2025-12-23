Primer tráiler oficial de Vengadores: Doomsday con el regreso más esperado - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Tras días, semanas incluso, de filtraciones... ya es oficial. Chris Evans regresa al Universo Cinematográfico Marvel en Vengadores Doomsday tal y como consagra el primer adelanto de la película dirigida por los hermanos Russo que llegará a los cines el 18 de diciembre del próximo año.

El breve teaser tráiler, el primero de los cuatro que Marvel ha preparado para proyectar antes de los pases de Avatar: Fuego y ceniza, a razón de uno por semana, muestra a Steve Rogers llegando a su granja en motocicleta.

Ya dentro de su hogar, el Primer Vengador guarda su traje de Capitán América en un baúl para, en la siguiente imagen, aparecer sujetando a un bebé en brazos al que mira con enorme ternura. Todo indica que se trata del hijo que Rogers ha tenido con Peggy Carter en el pasado, donde decidió quedarse al final de Vengadores: Endgame.

El teaser, de poco más de un minuto de duración, termina con el siguiente mensaje: "Steve Rogers volverá en Vengadores: Doomsday". Tras esto, comienza una cuenta atrás para la fecha de estreno de la cinta, el 18 de diciembre de 2026.

desde hace tiempo los rumores apuntan a que el primer vengador y su familia podrían ser objetivos de la terrible venganza de Doctor Doom, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto al amor de su vida habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano encarnado por Robert Downey Jr. En todo caso, todavía habrá que esperar para comprobar la veracidad de estas teorías.

La primera aparición de Chris Evans en la saga marvelita tuvo lugar en Capitán América: El primer vengador, cinta estrenada en 2011. Desde entonces, repitió como uno de los personajes troncales de la franquicia en hasta siete ocasiones, además de varios cameos en otras cintas del UCM.

Evans interpretó en imagen real al Capitán América por última vez en Vengadores: Endgame, estrenada en 2019. Desde entonces, el escudo y su legado pasaron al Sam Wilson de Anthony Mackie que ya ha contado con su propia película en solitario, Capitán América: Brave New World.