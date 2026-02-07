Filtrados los nuevos trajes de X-Men en Vengadores: Doomsday

Marvel muestra los nuevos trajes de X-Men en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene fijado su estreno para el 18 de diciembre de este año. La cinta de Joe y Anthony Russo, protagonizada por Robert Downey Jr., incorporará al UCM a un buen puñado de X-Men. Marvel ha mostrado ahora los nuevos uniformes que los mutantes lucirán en la película, que también marcará el regreso de Chris Evans como Steve Rogers.

La Casa de las Ideas ha lanzado un cómic de Vengadores: Doomsday. Como puede verse, su portada no solo muestra a Los 4 Fantásticos, Thunderbolts o el Doctor Doom; también a los X-Men.

Sin embargo, mientras los héroes del UCM y el soberano de Latveria, al que interpretará Downey Jr. en Vengadores 5, visten sus habituales uniformes, los pupilos del Profesor X lucen unos trajes distintos de los que llevaron en el universo mutante de Fox.

Es el caso de Kurt Wagner/Rondador Nocturno (Alan Cumming), que además de llevar media melena y una sonrisa confiada, viste un jersey gris, negro y morado, a juego con su cazadora de cuero con detalles rojos en las solapas. Raven Darkholm/Mística también cuenta con un 'look' renovado que destaca, además de por su corte de cabello casi punk, por un mono blanco, un pequeño escote en el pecho, y algunos sostienen que esta versión es la misma de X-Men 97.

En cuanto a Magneto, su aspecto dista bastante del mostrado en el tercer teaser de Vengadores: Doomsday. Durante el adelanto se le veía visiblemente cansado y con una actitud fraternal hacia Xavier, vistiendo una simple camiseta roja y un cárdigan gris que reflejaban el agotamiento tras incontables batallas, lejos del hombre temido y poderoso que alguna vez fue. Sin embargo, la portada del cómic de Marvel lo muestra imponente, con su clásico casco y un uniforme muy parecido al que lleva en las grapas.

En el caso de Stewart, destaca el hecho de que su aspecto en el adelanto de Vengadores 5 recuerda al visto con anterioridad a lo largo de la franquicia X-Men, aunque modernizado. Como puede apreciarse, el actor luce una chaqueta de cuero estilo casual que lleva incrustado el emblema de la Patrulla X en rojo y negro, manteniéndose en la portada de Marvel.

El avance de Doomsday también mostró el regreso de James Marsden al papel de Scott Summers/Cíclope, a quien interpretó por última vez en X-Men: Días del futuro pasado, estrenada en 2014. Marsden entraba en escena con una potente secuencia en la que se quitaba su visor de rubí y desataba toda la furia de sus poderosos rayos ópticos contra el cielo, y se mantiene fiel aquí. Su uniforme es, a todas luces, el más próximo al que viste Scott Summers tanto en los cómics Marvel de los 90 como en la serie de X-Men 97.

De hecho, esto es algo que habrá entusiasmado a los fans de los mutantes, ya que el traje de Cíclope en Doomsday dista totalmente de aquellos uniformes de cuero negro que lucían los X-Men en la película dirigida por Bryan Singer en los 2000. Lo más cerca que estuvo el personaje de vestir un atuendo similar fue cuando Tye Sheridan lo interpretó en X-Men: Primera generación.

Dicho esto, aunque ciertamente el Scott Summers de Marsden ha envejecido, pero que otros héroes mutantes de la franquicia, Doomsday podría ser el vehículo perfecto para que el líder de los X-Men recupere su antaño esplendor. Por último, Gambito (Channing Tatum) viste el mismo atuendo que sus homólogos en las viñetas y la serie de X-Men 97, mientras que Hank McCoy/Bestia (Kelsey Grammer) mantiene la apariencia vista tanto en el universo mutante de Fox como en The Marvels.

En cuanto a cómo encajan los mutantes en Vengadores: Doomsday, todavía está por ver. Sin embargo, el avance ya apuntaba a que los X-Men tendrán un papel crucial en la trama del filme.