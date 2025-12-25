¿Quién es el hijo de Steve Rogers/Capitán América en Vengadores: Doomsday?

¿Quién Es El Hijo De Steve Rogers, El Capitán América, En Vengadores: Doomsday? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene fijado su estreno para el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom. Su esperado tráiler, proyectado antes de Avatar: Fuego y ceniza, que ya está en cines, confirmó el regreso de un personaje muy esperado al UCM: Steve Rogers. La vuelta del personaje de Chris Evans en la cinta de Joe y Anthony Russo, sin embargo, está marcada por un sorprendente giro: su reciente paternidad. Pero... ¿quién es el hijo del Capitán América?

Este avance de Doomsday muestra lo que ya parecían adelantar las supuestas recientes imágenes filtradas del mismo: Rogers llegando en moto a la casa que parece compartir con Peggy Carter al final de Vengadores: Endgame. El héroe contempla su traje de Capitán América, solo para, a continuación, meterlo en un baúl y aparecer sosteniendo a su recién nacido hijo mientras sonríe orgulloso.

El adelanto finaliza con un mensaje que pone "Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday", seguido de una cuenta atrás que llegará a cero exactamente un año antes del estreno en salas del filme. Su hijo con Peggy, pese a que el personaje de Hayley Atwell no aparece en ningún momento, probablemente termine desempeñando un papel crucial en el futuro del UCM.

En este punto, cabe recordar que, en los cómics de Marvel, el Capitán América ha tenido varios hijos a lo largo de los años. La opción más probable, y por ende plausible, es que el pequeño que aparece en el metraje de Doomsday sea James Rogers, quien debutó en la cinta de animación Next Avengers: Heroes of Tomorrow de 2008. Sin embargo, curiosamente, en este filme la madre del joven Rogers no era Peggy Carter, sino Natasha Romanoff/Viuda Negra.

El hijo de Steve y Romanoff creció destinado a continuar con el legado de su padre como Capitán América, acompañado además de los hijos de otros héroes Marvel para vengar a sus padres caídos mientras se enfrentaban a uno de los más temibles y peligrosos enemigos de los Vengadores: Ultron. Pero, y he aquí el dato más relevante, el mentor de James en la película era un ya envejecido Tony Stark/Iron Man.

Esto podría suponer una conexión inesperada con el Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr., siempre que se confirme que James es hijo de Steve Rogers y Peggy Carter en vez de Romanoff en Doomsday, presentándole después en la película como un adolescente. Otra posibilidad es que se trate de Ian Rogers, que debutó en número 1 del séptimo volumen del Capitán América publicado en 2012.

En este arco de las grapas, Ian era en realidad el hijo adoptivo de Steve Rogers y Sharon Carter, a quien interpretó en el UCM Emily Van Camp, y es la sobrina nieta de la fundadora y exdirectora de S.H.I.E.L.D., Margaret Carter. Lo peculiar de este caso es que Ian fue creado por otro enemigo del Capitán América, Arnim Zola, en un tubo de ensayo; sin embargo, el joven rechazó sus oscuras intenciones y adoptó el mismo sendero del bien que Rogers.

Por lo tanto, llegado el caso, su historia debería verse sustancialmente modificada para Vengadores 5. Dicho esto, la teoría más extendida es que se trate de Sharon Rogers, la hija que Steve y Peggy tuvieron en una realidad alternativa de Marvel. El personaje se creó específicamente para el videojuego Marvel Future Fight. La historia de Sharon transcurre en una realidad alternativa donde Steve Rogers nunca vivió los eventos de Capitán América: El primer vengador.

Esto significa que Steve no permaneció congelado en un bloque de hielo hasta que fue rescatado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) y S.H.I.E.L.D. en los últimos compases del filme, estrenado en 2011, lo que resulta similar a la decisión de Rogers cuando viajó al pasado en Endgame para vivir feliz con Peggy. De este modo es cómo la Casa de las Ideas podría introducir en Doomsday a Sharon, que creció en su realidad convirtiéndose en la Capitana América, continuando así el legado como héroes de sus padres tras retirarse, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.