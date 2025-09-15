Revelada la primera sinopsis oficial de Vengadores Doomsday: "Crisis en todo el Multiverso..."

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Tras múltiples rumores sobre los posibles planes de Doctor Doom en Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026, Disney ha confirmado mediante la primera sinopsis oficial de la película que la premisa va en la línea de lo esperado: el villano alterará de forma catastrófica el multiverso y desencadenará un conflicto de alcance total.

"Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM. Este villano, maestro de la ciencia más avanzada y de la magia poderosa, desatará una crisis en cascada en todo el multiverso".

Con este texto, traducido de un banner promocional de la Disney 2026 Merchandise Expo en Shanghái, el estudio asegura que el personaje conservará su doble naturaleza tecnológica y mística, tal y como en los cómics, donde es un genio científico al nivel de Reed Richards y un hechicero capaz de medirse con Doctor Strange, rasgos que lo han consagrado como uno de los antagonistas más temibles de la editorial.

La expresión "crisis en cascada" sugiere un efecto dominó multiversal: acciones de Doom que provocan incursiones (colisiones entre realidades) y fracturas sucesivas de líneas temporales, pasando de incidentes puntuales a un colapso sistémico del multiverso.

El concepto encaja con piezas ya colocadas en pantalla, como las incursiones mencionadas en Doctor Strange en el multiverso de la locura y a la explosión del entramado temporal en la temporada 2 de Loki, y facilita la convergencia de Vengadores, Los 4 Fantásticos y X-Men en un tablero común.

No es la primera gran revelación de Doomsday procedente del evento corporativo en Shanghái, donde se exhibió un primer vistazo al diseño del villano, más elaborado que el visto en la escena post créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos con grabados visibles en la máscara y detalles de su armadura como guanteletes, cota de malla y emblemas místicos en hombreras y torso.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) y con el rodaje todavía en marcha, Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).