VÍDEO: Primera promo de Vengadores: Doomsday con X-Men, Doctor Doom, Los 4 Fantásticos... Y más

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Recientemente, en el marco de la Walt Disney Studios Marketing Expo celebrada en Shanghái, China, un avanzado espectáculo de luces en 3D promocionó una de las cintas más esperadas del estudio, Vengadores: Doomsday, que aterrizará en cines el 18 de diciembre de 2026. La exhibición se centró especialmente en la figura del gran villano de la cinta, al que dará vida Robert Downey Jr., pero también dedicó un momento a los superhéroes responsables de hacerle frente, resaltando uno en particular.

En el vídeo del espectáculo, que ya circula por redes sociales pese a no haber sido compartido por Disney, se puede ver al Doctor Doom desde distintas perspectivas. Las luces recrean su mano revestida de hierro, así como su icónica máscara y capucha y muestran al villano haciendo gala de todo su poder, rodeado por un característico halo verde.

Según observa The Direct, esta representación del personaje podría significar que tendrá poderes mágicos similares a los de Doctor Strange. De hecho, en cierto momento del espectáculo, el villano parece crear una especie de anillos con extraños símbolos que bien podrían ser un portal.

El personaje también aparecía sentado en su trono, de forma similar a como lo mostraba cierta filtración del arte conceptual de la película que luego de declaró como falso y que sin duda hace pensar en una versión muy concreta de Doom en los cómics, el Dios Emperador Doom, creador de Battleworld (mundo que se ha teorizado que podría aparecer en la quinta o sexta entrega de Vengadores).

An official ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ light show was showcased at a Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai.



(via: https://t.co/ChxOHuI9RT) pic.twitter.com/AwR6HoWc2L — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

En otro punto del espectáculo se mostraba a Doom frente a una extraña estructura blanca formada por figuras geométricas, un misterioso elemento que es de esperar que tenga relación con la cinta de los Russo. Además, por un breve momento, las luces parecieron formar una icónica imagen de los cómics, con el villano sujetando una columna vertebral y un cráneo (en las grapas, pertenecientes a Thanos).

Más allá del soberano de Latveria, la exhibición dedicó unos instantes a otros personajes de Doomsday, mostrando los logos de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, además de la máscara de Black Panther.

De este modo, aparte de Doom, el único personaje representado directamente en el espectáculo fue el héroe primero encarnado por el fallecido Chadwick Boseman y luego por su hermana en la ficción, Letitia Wright. Mientras que Wright está confirmada como parte del reparto de Vengadores: Doomsday, ciertos rumores apuntaban a un segundo Black Panther en la cinta.