Filtrada la primera imagen oficial de Robert Downey Jr. Como Doctor Doom en Vengadores: Doomsday con una novedad clave

Tras la críptica y desconcertante imagen que los hermanos Russo compartieron en sus redes sociales, por fin llega un vistazo más claro de Vengadores: Doomsday, que se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026. Concretamente, se trata de una imagen filtrada de Doctor Doom, villano que interpreta Robert Downey Jr., y muestra una estética diferente a su breve aparición en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

En la Disney 2026 Merchandise Expo, evento corporativo celebrado en Shanghái, se colocaron banners de varios de los personajes de la casa, entre ellos de Doctor Doom. Además, se proyectó un juego de luces 3D centrado en su villano con la presencia de los logotipos de otras piezas claves de Doomsday (Vengadores, Pantera Negra, Los 4 Fantásticos, X-Men) integrados en la proyección, lo que refuerza la idea de que la imagen de Doom se trata de material de marketing de Disney y no de una filtración aislada.

El diseño que Doctor Doom aparentemente tendrá en Vengadores 5 contrasta con lo mostrado en Los 4 Fantásticos, largometraje donde se veía con claridad la icónica máscara plateada del villano, pero se percibía bastante lista, sin acabados notorios. En cambio, el material mostrado en Shanghái deja entrever un diseño más detallado y segmentado con grabados en la máscara: pómulos y mandíbula con líneas de placa, rejilla bucal más marcada y sensación de un volumen acorazado.

Ese despliegue, además, va acompañado de cuidados elementos de la armadura del personaje (guanteletes, cota de malla, emblemas místicos en hombreras y torso), lo que sugiere una ornamentación más compleja a la mostrada en Los 4 fantásticos.

Aunque el resultado final podría variar entre arte conceptual y el modelo final en acción real en pantalla, se espera una apariencia bastante similar a lo mostrado en el evento, pues Doom aparece junto a otros personajes de Disney que cuentan con diseños oficiales.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) y con el rodaje todavía en marcha, Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).