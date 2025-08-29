Filtrada una escena clave de Loki en Vengadores: Doomsday... con Capitán América

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el final de la segunda temporada de Loki, donde el protagonista asume el rol de guardián del Multiverso, el dios del engaño se levantaría de su trono en Vengadores: Doomsday para rendir cuentas con dos personajes clave que desafiaron su posición. Los últimos apuntes encajan con el reciente informe de que Chris Evans y Hayley Atwell, aunque no confirmados oficialmente por Marvel Studios, han retomado sus papeles de Steve Rogers y Peggy Carter para la película.

Según el 'insider' Daniel Richtman, Tom Hiddleston habría rodado una escena en la que Loki visita la casa de Steve Rogers y Peggy Carter para "mantener una conversación" con ambos. No sería un simple intercambio, pues la información añade que el asgardiano "abandona la Ciudadela" con el propósito de verlos, lo que sugiere un encuentro con posibles implicaciones directas para la continuidad tras lo visto en Endgame. Loki podría exigir una explicación sobre la decisión de Rogers de quedarse con Peggy en el pasado en lugar de regresar al presente, como era previsto que hiciese tras devolver las gemas del infinito a sus respectivos tiempos.

No hay confirmación oficial, pero la la filtración va en línea con el nuevo estatus de Loki y con los rumores previos que situaban a Rogers en el punto de mira del Doctor Doom, que según Richtman iría "tras quienes provocaron las incursiones en el Multiverso", algo que, a ojos del villano, habría causado el propio Vengador al elegir vivir en el pasado.

El enorme rodaje de Vengadores: Doomsday sigue avanzando, no sin algún sobresalto. El podcast The Hot Mic aseguró que Robert Downey Jr. estaba descontento con el proceso porque, tras semanas filmando con doble de cuerpo y rostro, prefería rodarlo todo él mismo con el traje puesto. Por otro lado, en el podcast de Kristian Harloff se dijo que dos estrellas del reparto habrían tenido un fuerte encontronazo, aunque se desconocen los nombres de los involucrados.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) y con estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026, el reparto oficial de Doomsday cuenta con Robert Downey Jr., como Doctor Doom, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).