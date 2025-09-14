VÍDEO: La promo de Vengadores: Doomsday recrea la escena más brutal escena de Thanos y Doctor Doom

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. encarnará al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday, que, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Pero durante mucho tiempo fue Thanos quien hizo tambalear los cimientos del UCM. Marvel ha confirmado ahora que el archienemigo de Los 4 Fantásticos derrotó y aniquiló al Titán Loco.

La Casa de las Ideas mostró en la pasada Walt Disney Studios Marketing Expo de Shanghai un vistazo a la que será la quinta película de Vengadores a través de un impresionante espectáculo con drones. Las sorprendentes imágenes de un vídeo del evento, que ya circula en Internet, revelan primeramente la férrea mano del monarca de Latveria antes de revelar su atemorizante presencia y vistiendo su icónica armadura y manto verde de las grapas.

An official new 'Avengers: Doomsday' light show featuring Doctor Doom 🟢 pic.twitter.com/9K4mROL9uS — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 11, 2025

Es entonces cuando comienzan a sucederse rápidamente varias imágenes de Doom y un fugaz destello revela un fragmento de su propia historia en el Universo Marvel. Más concretamente, del día en que aplastó a Thanos en Secret Wars. Y es que, como puede apreciarse, sostiene un esqueleto y calavera en las manos, lo cual es un guiño a cuando, tras matar brutalmente al Titán Loco, le arrancó su columna vertebral en los cómics de Secret Wars de 2015.

Instantes después, el villano activa un artefacto que parece mostrar fragmentos del Multiverso. Estos descubren a Black Panther, el emblema de los Vengadores, los 4 Fantásticos y el de los X-Men. Por otra parte, la armadura de Doom guarda cierta semejanza con la de Iron Man en el UCM, ya que incorpora una especie de rayos repulsores.

En este punto, cabe la posibilidad de que termine vistiendo la armadura de Iron Man, y que el Doom de Downey Jr. sea una variante de Tony Stark. Después de todo, fue Stark quien, exhalando su último aliento, acabó con Thanos en Vengadores: Endgame.

Hasta ahora, los fans del UCM solo habían vislumbrado el semblante de Doom en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, donde, para su decepción, no llegó a descubrir su rostro. En dicha secuencia, como muchos bien recordarán, Doom irrumpía veladamente con la intención de raptar a Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby).